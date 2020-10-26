Uluslararası Uzay istasyonu ekibi, hava kaçağını bulmak için çay yaprağı kullandı

Geçtiğimiz aylarda, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda normalden biraz daha fazla hava kaçağı tespit edilmişti. Yapılan açıklamada, kaynağın tam yerinin çay yaprakları kullanılarak bulunduğu belirtildi.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

İstasyonda zaten küçük hava kaçakları yaşanıyor ve bu kaçaklar sensörler yardımıyla anında tespit ediliyordu. Ancak ilk olarak Eylül 2019'da tespit edilen bır sızıntı, son zamanlarda büyümeye ve tehlike oluşturmaya başlamıştı.

NASA astronotları, ağustos ayından bu yana sızıntının kaynağını bulmaya çalışıyor ve tehlike giderek artıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, sızıntının Rus bölümündeki bir modülden kaynaklandığı bulunmuştu.

ÇAY YAPRAKLARI, SIZINTININ TAM YERİNİ TESPİT ETTİ

Hava kaçağının her ne kadar Rus modülünden kaynaklandığı bilinse de tam konumu tespit edilememişti.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, mürettebat üyelerinin çay yaprakları sayesinde sızıntının kaynağını nihayet belirlediklerini duyurdu.

Kozmonot Anatoly Ivanishin, konumu tam olarak saptamak için Rus segmentinin mutfağını, yatak odalarını ve banyosunu barındıran Zvezda servis modülüne çay yapraklarını bıraktı.

Daha sonra yaprakların hareketini kameralar aracılığıyla izleyen ekip, yaprakların modülün iletişim ekipmanının bulunduğu duvardaki bir çatlaktan yavaşça süzüldüğünü gördü.

Böylece aylardır yeri tespit edilmeye çalışılan hava sızıntısı, çay yaprakları sayesinde bulundu.



