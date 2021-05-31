Uluslararası Uzay İstasyonu, uzay çöpleri yüzünden hasar aldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki önemli bir robotik kola, uzay çöpünün çarptığı ve hasar verdiği ortaya çıktı.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU, ÇÖPTEN HASAR ALDI

Kanada Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, küçük bir uzay çöpünün istasyonun Canadarm2 adlı 18 metre uzunluğundaki koluna çarptığı ve hasar verdiği açıklandı.

Bu kol, istasyonun dışında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarında kullanılıyor. Ayrıca, istasyona giden uzay araçlarının kenetlenmesine yardımcı oluyor.

Öte yandan, yapılan analizler sonucunda robotik kolun kazadan etkilenmediği ve çalışmalarına devam ettiği açıklandı. Ancak NASA ve Kanada Uzay Ajansı, söz konusu hasarla ilgili veri toplamaya devam ediyor.

UZAY ÇÖPLERİ TEHLİKE SAÇIYOR

Uzayda başıboş dolaşan çöplerin tehlike saçtığı tek olay bu değil. Geçtiğimiz yıl Uluslararası Uzay İstasyonu, büyük bir uzay çöpüne çarpmamak için ani manevra yapmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz nisan ayında, SpaceX Crew-2 görevi sırasında uzay istasyonuna fırlatılan astronotlar, uzay çöpüne çarpma tehlikesi atlatmıştı.

Bilim insanları, Dünya yörüngesinde eski uzay araçlarının kalıntılarının oluşturduğu enkazın giderek artmasından endişe duyuyor.

Önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

Bu da gelecekteki uzay görevlerinda daha fazla tehlikenin yaşanabileceğini gösteriyor.