Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilinmeyen bakteriler keşfedildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, bilim dünyasına tamamen yabancı olduğu belirtilen bakteriler tespit edildi. Bilim insanları, keşfedilen bakterileri inceleme altına aldı.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, şimdiye kadar birçok bilimsel deneylere ev sahipliği yaptı. Ancak şimdilerde, bilim dünyasının daha önce hiç görmediği bir şey yaşandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, çoğunun bilim dünyasına tamamen yabancı olduğu belirtilen bakteriler keşfedildi. Bu organizmaların, Mars'ta bitki yetiştirmede önemli bir rol oynayabileceği söyleniyor.

4 FARKLI TÜR BULUNDU

NASA'yla çalışan ABD'li ve Hintli araştırmacılar, uzay istasyonunun farklı bölgelerinde 4 farklı bakteri türü bulduklarını belirtti. 2015 ve 2016 yılında laboratuvar ortamına alınan bakterilere yönelik araştırmanın sonuçları henüz yeni yayınlandı.

Bakterilerden birincisi araştırma istasyonunun üst panelinde, ikincisi gözlemevi modülünde, üçüncüsü yemek masasında, 4'üncüsü ise 2011'de Dünya'ya geri dönen eski bir HEPA filtresinde tespit edildi.

ÜÇ TÜRE İLK KEZ RASTLANDI

HEPA filtresinde bulunan bakterinin Methylorubrum rhodesianum adı verilen, bilindik bir tür olduğu belirtildi. Bakterilerin diğer üçü ise daha önce tanımlanmamıştı.

Yeni mikropların üçü de toprakta ve tatlı suda bulunan Methylobacterium isimli bir bakteri cinsine ait.

Bu mikropların, uzay istasyonundaki zorlu koşullarda hayatta kalabildiğini aktaran bilim insanları, bitki büyümesinde rol oynayabilecek genleri araştırmak için bakterileri analiz etti.

Araştırmacılar, bakterilerden birinin, köklerde ve filizlerde hücre bölünmesini uyaran sitokinin maddesinin üretimi için gerekli bir genin de aralarında bulunduğu birçok umut veren gen taşıdığını tespit etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, şu ana kadar yaklaşık bin mikrop örneği toplandığı ve bunların hala Dünya'ya dönmek için beklediği belirtiliyor.