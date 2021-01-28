Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konaklama fiyatı açıklandı

Axiom Space şirketi, 8 günlük yolculuğun maliyetinin kişi başı 55 milyon dolar olduğunu belirtti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konaklayacak ekip ve ödeyecekleri miktar açıklandı.

ABD merkezli uzay uçuşu hizmetleri sunan Axiom Space'in ilk özel uzay ekibi, eski bir NASA astronotu tarafından yönetilecek.

İSTASYONA ÜÇ YOLCU GİDECEK

Yolculukta, ABD'li emlak ve teknoloji girişimcisi, Kanadalı finansçı ve İsrailli iş insanı yer alacak.

Şirket, Uzay İstasyonu'na yolculuk için Ocak 2022 tarihini işaret ediyor.

Axiom Space Başkanı Mike Suffredini, "Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk özel uçuş. Daha önce hiç yapılmadı." dedi.

KİŞİ BAŞI 55 MİLYON DOLAR

İlk ekip, istasyonda 8 gün kalacak. Cape Canaveral'dan SpaceX'in Dragon kapsülüyle havalanacak yolcular, bir veya iki günlük yolculuğun ardından istasyona ulaşacak.

Üç yolcunun her biri, bu uzay yolculuğu için 55 milyon dolar (yaklaşık 405 milyon TL) ödeyecek.

UZAY TURİZMİ HAMLESİ

Uzay turizmi alanında Axiom Space'in yanı sıra çeşitli firmalar yer alıyor.

Richard Branson’ın Virgin Galactic ve Jeff Bezos’un Blue Origin şirketleri, ödeme yapan müşterilere yalnızca birkaç dakika süren "çıkış-iniş" yolculukları sunmayı planlıyor.

Söz konusu şirketlerin uçuşlarının daha uygun fiyatlı olduğu ve bu yıl başlayabileceği belirtiliyor.