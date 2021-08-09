Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay oyunları yapıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronot ve kozmonotlar, olimpiyatları kutlamak için 'uzay oyunları' düzenledi.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, şimdiye kadar birçok bilimsel deneylere ev sahipliği yaptı. Ancak şimdilerde, istasyonda olimpiyat coşkusu var.

İstasyonda görev yapan astronot ve kozmonotlar, olimpiyatları kutlamak için ilk kez 'uzay oyunları' düzenledi.

Soyuz Ekibi ve Dragon Ekibi olarak iki takıma ayrılan astronot ve kozmonotlar, yer çekiminin olmadığı ortamda kıyasıya mücadele etti.

BİRÇOK EĞLENCELİ OYUN VAR

Tarihin ilk uzay olimpiyatlarında, havada süzülen bir pinpon topunu nefes gücüyle rakip kaleye göndermeyi amaçlayan "elsiz top", "senkronize havada süzülme" ve "uzay cimnastiği" gibi eğlenceli oyunlar yer aldı.

Astronotlar uzayda olimpiyat düzenledi - VİDEO

SOYUZ TAKIMI KAZANDI

NASA'dan yapılan açıklamada, ''Soyuz Takımı, senkronize süzülme, elsiz top ve daha fazlasını içeren dostane mücadelede Takım Dragon'u yenilgiye uğrattı!" diyerek, ilk uzay olimpiyatlarını Rusların kazandığını duyurdu.



