Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 4 astronot Dünya'ya indi NASA ve SpaceX tarafından ortak yürütülen Crew 6 görevinde bulunan 4 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) 6 aylık görevlerinin ardından Dünya'ya döndü.

AA & Ensonhaber

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Crew-7" görevini gerçekleştirecek 4 astronotun yer aldığı "Crew Dragon" kapsülü, geçtiğimiz hafta Space X'in Falcon 9 roketi ile uzay istasyonuna fırlatılmıştı.

Yeni astronotların istasyona ulaşmalarının ardından, oradaki diğer 4 astronotun görev süresi sona ermiş oldu.

6 ay sonra Dünya'ya döndüler

NASA ve Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından ortaklaşa yürütülen "Crew-6" görevinde yer alan 4 astronot, 6 aylık görevlerinin ardından Dünya'ya döndü.

NASA'nın internet sitesinden paylaşılan açıklamaya göre, uzay istasyonundaki 184 günlük görevlerini tamamlayan 4 astronotun yer aldığı "SpaceX Dragon" uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville yakınlarına iniş yaptı.

NASA ve SpaceX tarafından ortaklaşa yürütülen "Crew-6" görevini gerçekleştiren ekipte NASA'dan Stephen Bowen ve Woody Hoburg, Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roskosmos) kozmonot Andrey Fedyaev ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden astronot Sultan Al Neyadi yer aldı.

NASA Başkanı Bill Nelson, söz konusu mürettebatın, istasyondaki görevleri sırasında yüzlerce bilimsel deneyi tamamladığını belirterek "Crew-6'nın katkıları NASA'nın Artemis programıyla Ay'a geri dönmesine, yönünü Mars'a çevirmesine ve Dünya'daki yaşamı iyileştirmesine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Mürettebatın, NASA'nın Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Johnson Uzay Merkezi'ne gideceği bilgisi verildi.