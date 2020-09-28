Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava kaçağının kaynağı tespit edilemedi

Geçtiğimiz aylarda, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda normalden biraz daha fazla hava kaçağı tespit edilmişti. Ancak astronotlar, sorunun kaynağını henüz bulabilmiş değil.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Sürekli kontrol altında olan 400 tonluk bu dev yapıda, zaman zaman bazı problemler de meydana gelebiliyor.

İstasyonda zaten küçük hava kaçakları yaşanıyor ve bu kaçaklar sensörler yardımıyla anında tespit ediliyordu. Ancak ilk olarak Eylül 2019'da tespit edilen bır sızıntı, son zamanlarda büyümeye başladı.





SIZINTININ KAYNAĞI BULUNAMIYOR

NASA astronotları, ağustos ayından bu yana sızıntının kaynağını bulmaya çalışıyor. Ancak şu anda istasyonda bulunan ABD'li astronot Chris Cassidy, Rus kozmonotlar Ivan Vagner ve Anatoly Ivanishin herhangi bir sonuca ulaşamadı.

24 Eylül Perşembe günü konuyla ilgili tweet atan Chris Cassidy, mürettebatın geçtiğimiz hafta sonunu uzay istasyonunun Rus bölümünde tecrit altında geçirdiğini ve geri kalanlarının sızıntının kaynağını bulmaya çalıştığını söyledi.

Cassidy ve Ivanishin, son birkaç gündür ultrasonik sızıntı detektörü kullanarak istasyonun pencere contalarını kontrol etse de herhangi bir sızıntı izine rastlamadı..

NASA YENİDEN TESTLERE BAŞLAYACAK

NASA, bu hafta sonu sızıntıyı tespit edebilmek için yeniden basınç testleri uygulayacak. Bu da mürettebatın hafta sonu, istasyonun Rus bölümünde izole olmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

NASA: TEHLİKE YOK

NASA, mevcut sızıntının Expedition 63 üyelerinin güvenliğine veya uzay istasyonunun bütünlüğüne hiçbir tehdit oluşturmadığını söylüyor. Ancak sızıntının gelecekte daha da büyümemesi için bir an önce kaynağının bulunması gerekiyor.

KAÇIŞ MODÜLÜ HAZIRDA BEKLİYOR

Kozmonotları taşıyan ve şu anda istasyona kenetlenmiş halde bulunan Rus Soyuz MS-16 kapsülü, herhangi bir sorun yaşanması halinde tahliye için hazırda bekletiliyor.