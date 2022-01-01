Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görev süresi uzadı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görev süresinin 2030'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

Başlangıçta ortalama 30 yıllık bir ömür biçilen uzay istasyonu için son tarih 2024 olarak açıklanmıştı.

NASA: GÖREV SÜRESİ 2030'A UZATILDI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), istasyonun operasyonlarının 2030 yılına kadar uzatılacağını açıkladı ve uzay istasyonunun bilim deneylerine devam edeceğini duyurdu.

Son olarak bu durumla ilgili NASA tarafından yapılan açıklamalarda, operasyonların 2030’a kadar uzatılmasının ticari istasyonlara geçişi kolaylaştıracağı ifade edildi.

Bildiğiniz gibi Blue Origin, Nanoracks ve Northrop Grunman gibi şirketler alçak Dünya yörüngesine kurulacak ticari uzay istasyonları üzerinde çalışıyor.

İSTASYONDAKİ HASARLAR ARTIYOR

Öte yandan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun giderek hasar aldığını düşünen bir kesim de var.

Rus uzay şirketi RSC Energia, Rus kozmonotların istasyonda sürekli yeni çatlaklar tespit ettiğini açıklamıştı.

Rus yetkililer, 23 yıldır aktif olan istasyondaki ekipmanların eskidiğini ve 2025 itibariyle bir hurda yığını deposuna dönüşeceğini öne sürmüştü.

İSTASYONUN MALİYETİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bugüne dek 3 binden fazla deneyin yapıldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun maliyeti ise toplamda 100 milyar doları aştı. Ayrıca her yıl yapılan rutin bakımlar, bu maliyeti daha da yukarılara çıkarıyor.

Bazı bilim insanları; yapılan deneylerle, harcanan milyarlarca doların karşılığının alındığını düşünüyor.

Diğer bir kesim ise, milyarlarca dolar harcamanın çok gereksiz olduğunu düşünüyor.