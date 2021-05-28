Uncharted 4 PC sürümü yakında geliyor

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan PlayStation özel oyunu Uncharted 4, yakında bilgisayarlar için yayınlanacak.

Son dönemlerde, popüler PlayStation oyunları yavaş yavaş PC platformuna gelmeye başlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda PlayStation özel oyunu Horizon Zero Dawn'ın PC'ye gelmesinin ardından, yine başka bir özel oyun olan Days Gone da PC için çıkış yapmıştı.

PlayStation tarafından PC'ye gelecek üçüncü oyun da sevilen yapım Uncharted 4 oldu. Yayıncılığını Sony'nin, geliştiriciliğini ise Naughty Dog'un yaptığı popüler PlayStation oyunu Uncharted 4, yakında bilgisayarlarda da oynanabilecek.

Sony, Invester Relations adlı yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği etkinlikte PC sürümünün geleceği oyunları paylaştı.

Sunumdan alınan bazı görüntüler, internete sızdırılınca PC için planlanan oyunların arasında Uncharted 4'ün olduğu ortaya çıktı.

ÇIKIŞ TARİHİ BİLİNMİYOR

PlayStation'ın sevilen yapımlarından Uncharted 4'ün bilgisayarlar için ne zaman çıkış yapacağı ve beraberinde neleri getireceği şimdilik bilinmiyor. Sony'nin, oyunun çıkış tarihini önümüzdeki aylarda duyurması bekleniyor.