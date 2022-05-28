Atatürk Üniversitesi öğrencileri, faydalı yük de taşıyan, 3 bin metre irtifaya çıkabilen roketleriyle ABD'de başarı hedefliyor.

Türkiye'nin savunma sanayisi ve uzay alanındaki çalışmalarına katkı sunmak içinproje geliştiren Atatürk Üniversitesi öğrencileri, faydalı yük de taşıyan, 3 bin metre irtifaya çıkabilen roketleriyle Amerika'da katılacakları yarışmada birinci olup Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

14 öğrenci, teknokentte roket geliştirdi

AA'nın haberine göre; Ata Teknoket'in sunduğu imkanlarla TTurks ve Atauni roket takımlarını birleştiren öğrenciler, 14 kişiden oluşan "Altair" adında yeni takım kurdu.

Takım kaptanları olan Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muhammet Emir Turgut ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Ahmet Erbil Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla çalışmalarını Ata Teknokent'te yürütüyor.

Üniversiteli gençler, ürettikleri roketle ABD'de yarışacak - VİDEO

Faydalı yük de taşıyabilen roket, başarıyla denendi

ABD'deki Spaceport America Cup (IREC) Roket Yarışması'na katılmak için yeni bir model roket çalışması yapan ekip, faydalı yük de taşıyan roketin deneme fırlatmalarını Roket Sanayi ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) yetkilileri eşliğinde Aksaray Atış Alanı'nda gerçekleştirdi.

Fırlatmayı başarıyla tamamlayan ekip, test atışında roketin yüzde yüz başarı sağlamasının mutluluğunu yaşıyor.

ABD'deki yarışmada birincilik hedefliyorlar

Türkiye'nin savunma sanayisi ve uzay alanındaki çalışmalarına katlı sunmayı hedefleyen üniversiteliler, şimdi Amerika'da katılacakları yarışmada birinci olup Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

5 yıldır roketler üzerinde çalışıyorlar

Takımın kaptanlarından Muhammet Emir Turgut, yaklaşık 5 yıldır araştırma amaçlı (sonda) roketler üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

TEKNOFEST'e de katıldılar

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne dönüşen TEKNOFEST yarışmalarına katıldığını ve burada tecrübe sahibi olduklarını ifade eden Turgut, "TEKNOFEST roket yarışmalarında elde ettiğimiz tecrübelerle yurt dışındaki yarışmalara katılıyoruz. Amerika'da düzenlenen IREC Roket Yarışması'na başvurduk. Finalist durumdayız. Yaklaşık 2 hafta önce test atışımızı gerçekleştirdik. Test atışımızla roketimiz yüzde 100 başarılı şekilde görevini tamamladı." diye konuştu.

"Bayrağımızı ABD'de dalgalandırmak istiyoruz"

Haziran ayında roketlerini, Amerika'nın New Mexico eyaletinde fırlatacaklarını dile getiren Turgut, "Bayrağımızı Amerika'da dalgalandırmayı planlıyoruz. Orada güzel bir derece elde edip ülkemize geri dönmek istiyoruz." dedi.

Takım kaptanlardan Ahmet Erbil Yılmaz da 2019'dan beri modern ve sonda roketçilik üzerine çalışıp TEKNOFEST yarışmalarına katıldığını söyledi.

Bu sene iki takım birleşerek kurdukları takımla dünyanın en prestijlisi IREC Roket Yarışması'nda finale katılmaya hak kazandıklarını belirten Yılmaz, yarışmaya katılacakları roketin kendine özgü sistemlerinin olduğunu vurguladı.

3 bin metreye yükselen roket 4 kilogram faydalı yük taşıyor

Roket hakkında bilgiler veren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz roketin üzerinde bulunan kapak sistemi tamamen mekanik. Genelde basınçlı gazlı sistemler kullanılır. Biz bunların yanında mekanik sistemler de kullanıyoruz. Roketin bu sistemi patent aşamasında. Roketin 3 bin metreye çıkması da önemli özellik. Roketimiz üzerindeki 4 kilogramlık faydalı yükü en yüksek noktada bırakıp kendi otonom sistemleriyle yere inebiliyor. Devletimizin başlattığı uzay hareketleri çerçevesinde nitelikli bireyler olmaya çalışıyoruz. Ülkemizde gerçekten katma değerler yaratmak istiyoruz. Hem biz hem de bizden sonraki nesillere ışık tutabilmek, güzel bir zemin hazırlayabilme gayretindeyiz."





Yılmaz, üniversitede derse girmenin yanında aldıkları bilgileri teorik olarak hayata dökmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.