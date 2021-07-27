Ünlü komedyen Kevin Hart, uzaya çıkma teklifini neden reddettiğini açıkladı

ABD'li ünlü komedyen Kevin Hart, katıldığı bir radyo programında, uzaya gitme teklifini reddetme gerekçelerini sıraladı.

İngiliz iş insanı Richard Branson, kurucusu olduğu Virgin Galactic’in roketiyle geçtiğimiz günlerde uzaya çıkıp geri dönmüştü.

Ardından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, Bezos'un da içinde olduğu New Shepard uzay aracını ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatılmış ve geri getirmişti.

Son zamanlarda "uzaya çıkma" kavramı artık sıradan bir hal alırken, ABD'li ünlü komedyen Kevin Hart da uzaya çıkma teklifi aldığını, ancak bunu reddettiğini söyledi.

"UZAYLA UĞRAŞAMAM"

Teklifi kimin yaptığını ve teklif edilen ücreti açıklamayan Hart, böyle bir girişime değmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer 60 ya da 65 yaşında olup çocuklarımın belli bir yaşa geldiğini görmüş olsaydım, başka bir deyişle tüm çiçeklerin açtığına tanık olarak hayatımı yaşasaydım teklifi kabul edebilirdim. Ancak bu miniklere sahipken hayatımın bu aşamasında uzayla uğraşamam."

Yakın zamandaki uzay girişimleriyle gündeme gelen Jeff Bezos ve Richard Branson hakkında da konuşan Hart, "Bezos'un 4 çocuğu olduğunu öğrendiğimde, uzay göreviyle kumar oynadığını düşündüm." dedi.

ABD'li ünlü aktör Ashton Kutcher da aynı gerekçeyle uzaya gitmeyi reddettiğini söylemişti.

Kutcher, Richard Branson'ın şirketi Virgin Galactic'le uzaya gitmeyi planladığını, ancak eşi Mila Kunis'in çocuklarını düşünmesi gerektiğini söylerek izin vermediğini belirtmişti.