Ünlü video Charlie bit my finger, 760 bin dolara NFT olarak satıldı

Ünlü video Charlie bit my finger, 760 bin dolara NFT olarak satıldı

Bir neslin ağzına yapışan "Charlie bit my finger" videosu, NFT olarak 760 bin dolara alıcı buldu.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji, son haftalarda oldukça popüler hale geldi.

İlk kez 2007’de yayınlanan ve tüm dünyada milyonlarca kez izlenen “Charlie bit my finger” (Charlie parmağımı ısırdı) videosu, NFT olarak satışa çıktı.

760 BİN DOLARA SATILDI

880 milyondan fazla izlenen videonun sahibi, 22 Mayıs’taki açık artırmada videoyu 760 bin dolara sattı.

Charlie parmağımı ısırdı 760 bin dolara satıldı - VİDEO

PARODİ VİDEOSU ÇEKİLECEK

2007 yılına ait olan videoda üç yaşındaki Harry Davies Carr, kardeşi Charlie'nin ağzına parmağını sokuyordu. Bu sırada küçük kardeş, ağabeyinin parmağını ısırınca milyonlarca kişinin yıllarca hatırlayacağı sahneler ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise NFT olarak satılan videonun alıcısıyla, aynı sahnenin bir parodisi çekilecek.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT'ler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

Yapılan araştırmalara göre, yılın ilk çeyreğinde NFT satışları 1 milyar doları geride bıraktı. Ayrıca Ethereum ağında toplamda 675 milyon dolar civarında satışlar yapıldı.

Uzmanlar, NFT satışlarının önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceği görüşünde birleşiyor.