Euro
9.8899
-0.79%
Dolar
8.4004
-0.63%
Altın
484.85
-0.21%
Borsa
1.454
-0.11%
Bitcoin
395.165
-1.40%
EXEN Coin
27.40
-1.22%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Ünlü YouTuber Kevin Paffrath, Kaliforniya Valiliği için aday oldu

    YouTuber Kevin Paffrath, ABD'nin Kaliforniya Valiliği için aday oldu. Üstelik 29 yaşındaki genç YouTuber'ın kazanma şansı oldukça yüksek.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 12:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ünlü YouTuber Kevin Paffrath, Kaliforniya Valiliği için aday oldu

    Son yıllarda YouTuber diye adlandırılan YouTube içerik üreticileri, milyonlarca kitleyi peşinden sürüklemeyi başarıyor.

    YouTube'da yüz binlerce abonesi bulunan 29 yaşındaki Kevin Paffrath da bunlardan biri.

    ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da valilik seçimi hazırlıkları sürerken, emlak alım satımı ve inşaat işleriyle uğraşan Paffrath, adaylığını açıkladı.

    KAZANMA ŞANSI YÜKSEK

    Ağustos ayında yapılan anketler, Paffrath'in adaylar arasında en güçlü isim olduğunu gösteriyor. Paffrath, Kaliforniya Valisi olursa bu koltuğa oturan en genç isim olacak.

    Kevin PaffratH

    SEÇİMLER 14 EYLÜL'DE

    Silikon Vadisi ve Hollywood'un da bulunduğu eyaletteki seçimler, 14 Eylül'de gerçekleşecek.

    Seçmene, mevcut valinin görevini sürdürmesini isteyip istemediği sorulacak. Seçmenin yarısından fazlası valinin gitmesini isterse, Paffrath'ın da bulunduğu 46 aday yeni vali olmak için yarışacak.

    Kaliforniya'yı, 2003-2011 yılları arasında dünya ünlü aktör ve vücut geliştirmeci Arnold Schwarzenegger yönetmişti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir