Ünlü YouTuber Kevin Paffrath, Kaliforniya Valiliği için aday oldu

Ünlü YouTuber Kevin Paffrath, Kaliforniya Valiliği için aday oldu

YouTuber Kevin Paffrath, ABD'nin Kaliforniya Valiliği için aday oldu. Üstelik 29 yaşındaki genç YouTuber'ın kazanma şansı oldukça yüksek.

Son yıllarda YouTuber diye adlandırılan YouTube içerik üreticileri, milyonlarca kitleyi peşinden sürüklemeyi başarıyor.

YouTube'da yüz binlerce abonesi bulunan 29 yaşındaki Kevin Paffrath da bunlardan biri.

ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da valilik seçimi hazırlıkları sürerken, emlak alım satımı ve inşaat işleriyle uğraşan Paffrath, adaylığını açıkladı.

KAZANMA ŞANSI YÜKSEK

Ağustos ayında yapılan anketler, Paffrath'in adaylar arasında en güçlü isim olduğunu gösteriyor. Paffrath, Kaliforniya Valisi olursa bu koltuğa oturan en genç isim olacak.





SEÇİMLER 14 EYLÜL'DE

Silikon Vadisi ve Hollywood'un da bulunduğu eyaletteki seçimler, 14 Eylül'de gerçekleşecek.

Seçmene, mevcut valinin görevini sürdürmesini isteyip istemediği sorulacak. Seçmenin yarısından fazlası valinin gitmesini isterse, Paffrath'ın da bulunduğu 46 aday yeni vali olmak için yarışacak.

Kaliforniya'yı, 2003-2011 yılları arasında dünya ünlü aktör ve vücut geliştirmeci Arnold Schwarzenegger yönetmişti.