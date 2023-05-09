Küresel tablet satışları düşüyor: İşte en çok satan markalar Uzaktan çalışma ve eğitime geçiş ile birlikte artan tablet satışları, salgının etkisini yitirmesiyle düşüşe geçti.

ensonhaber.com

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının kan kaybetmesine neden olmuştu.

Örneğin Google, tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda tablet üretimini sonlandırmıştı.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim ise tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

Salgın etkisini yitirince satışlar düştü

2021 yılında da yükseliş eğilimi gösteren tablet pazarı, yılın sonlarına doğru düşüş yaşamaya başladı ve o düşüş günümüze kadar devam etti.

En çok tablet satan markalar

IDC raporuna göre, tablet satışları 2023 ilk çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 19 oranında düşüş gösterdi.

Apple, bu dönemde 10.8 milyon tablet satarak ilk sırayı alsa da şirketin satışları yüzde 10,2 oranında düştü.

Samsung ise 2023'ün ilk çeyreğinde 7.1 milyon tablet satışı gerçekleştirdi. Satışlar, geçen yıla kıyasla yüzde 14,3 oranında düşüş gösterdi.

Apple ile Samsung’un arkasından, 2 milyon tablet satışı gerçekleştiren Huawei geliyor.