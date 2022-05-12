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    USB-C portuna sahip ilk iPhone için geri sayım

    USB-C portuna sahip ilk iPhone'un gelecek yıl tanıtılacak iPhone 15 olacağı söyleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 11:32
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    USB-C portuna sahip ilk iPhone için geri sayım

    Avrupa Birliği (AB), 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'telefonlarda tek tip şarj girişi kullanalım' önerisi için şu sıralar daha fazla çalışma yürütüyor.

    Tek tip şarj aleti kullanmak android akıllı telefon üreticilerini pek de etkilemiyor. Çünkü şu anda piyasaya çıkan birçok telefon USB Type-C bağlantısını kullanıyor.

    Apple ise piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde Lightning ismini verdiği bir şarj girişi tercih ediyor.

    USB-C girişli iPhone yolda

    USB-C portuna sahip ilk iPhone için olası tarih ortaya çıktı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone'larda USB-C portunu ne zaman kullanacağına dair bilgiler paylaştı.

    Kuo, son tedarik zinciri anketine göre, 2023'ün ikinci yarısında çıkacak yeni iPhone'un Lightning bağlantı noktasını terk edeceğini ve USB-C bağlantı noktasına geçeceğini söyledi.

    usb

    2023'ün ikinci yarısında iPhone 15 modelinin çıkması bekleniyor. Bu yüzden USB-C girişli ilk iPhone'un iPhone 15 olacağı söyleniyor.

    Apple, muhtemelen önümüzdeki eylül ayında tanıtacağı iPhone 14 ailesinde Lightning girişini kullanmaya devam edecek.


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