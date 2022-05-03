Petrol
106.72
-0.80%
Euro
15.66
0.06%
Dolar
14.88
-0.01%
Altın
889.84
-0.15%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.001
-1.66%
BTXN Coin
16.13
-9.63%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    USB OTG kablo nedir

    OTG (On-The-Go) kablosu sayesinde Android telefonalarınızla pek çok şeyi yapabilirsiniz. İşte OTG kablonun özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    USB OTG kablo nedir

    Android telefonlar kullanıcıları için en pratik ve gerekli araçlardan biri de OTG kablosu.

    Açılımı On-The-Go olan bu kablo ile telefona cihazlar arası veri aktarma özelliği getirebilirsiniz. Kısacası OTG kablo ile telefonlarınıza yeni bir USB girişi kazandırabilirsiniz.

    OTG kablo ile neler yapılabilir

    Android kullanıcıları tarafından genellikle telefona klavye veya fare bağlamak için kullanılan bu kablo ile aslında birçok farklı pratik şey de yapılabilir.

    Örneğin bu kablo sayesinde telefonunuza profesyonel bir kamera veya mikrofon bağlayabilir, USB bellekten dosya transferi yapabilirsiniz.

    Son olarak şunu belirtelim, OTG kabloları tüm telefonlarda işe yaramaz. Bu özellikten faydalanabilmek için telefonunuzun OTG'yi desteklemesi gerekiyor.

    otg


    İlginizi Çekebilir

    Maskeden kurtulmak için geri sayım
    Gündem

    Maskeden kurtulmak için geri sayım

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Scholz, Ukrayna'ya gitmeme sebebini açıkladı
    Dünya

    Scholz, Ukrayna'ya gitmeme sebebini açıkladı

    Görüş Bildir