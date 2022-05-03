USB OTG kablo nedir

OTG (On-The-Go) kablosu sayesinde Android telefonalarınızla pek çok şeyi yapabilirsiniz. İşte OTG kablonun özellikleri.

Android telefonlar kullanıcıları için en pratik ve gerekli araçlardan biri de OTG kablosu.

Açılımı On-The-Go olan bu kablo ile telefona cihazlar arası veri aktarma özelliği getirebilirsiniz. Kısacası OTG kablo ile telefonlarınıza yeni bir USB girişi kazandırabilirsiniz.

OTG kablo ile neler yapılabilir

Android kullanıcıları tarafından genellikle telefona klavye veya fare bağlamak için kullanılan bu kablo ile aslında birçok farklı pratik şey de yapılabilir.

Örneğin bu kablo sayesinde telefonunuza profesyonel bir kamera veya mikrofon bağlayabilir, USB bellekten dosya transferi yapabilirsiniz.

Son olarak şunu belirtelim, OTG kabloları tüm telefonlarda işe yaramaz. Bu özellikten faydalanabilmek için telefonunuzun OTG'yi desteklemesi gerekiyor.