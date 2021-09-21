Üst segment telefonlarda en çok satan markalar

Üst segment telefonlarda en çok satan markalar

Küresel telefon satışları yüzde 46 oranında artış gösterirken; Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei ve OPPO üst segment pazarında rekabet halinde.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre, üst segment akıllı telefon pazarında en çok satan markalar belli oldu.

Açıklanan verilere göre Apple, 2020’nin 4.çeyreğinden bugüne kadar 400 dolar ve üzeri fiyata sahip akıllı telefon satışlarının yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor.

İkinci sırada yer alan Samsung ise üst segmentteki pazar payını az da olsa kaybetmeye başladı.

Öte yandan, Çinli şirket Xiaomi her ne kadar yükselmeye devam etse de rakibi Huawei'yi henüz geçebilmiş değil.

SAMSUNG'UN PAYI DÜŞÜŞTE

2020'nin ikinci çeyreğine göre satışları yüzde 22’den yüzde 17’ye düşen Samsung, katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ile yeniden yükselmeye çalışacak.

Öte yandan Apple, geçen yıl yüzde 48 olan pazar payını yüzde 57'ye çıkararak rakipleriyle arayı açmaya devam ediyor.

HUAWEI'DEN BÜYÜK DÜŞÜŞ

ABD'nin yaptırımları nedeniyle kan kaybetmeye devam eden Huawei, üst segment akıllı telefon pazarında da düşüşte.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17'lik paya sahip olan Çinli şirket, bu yılın aynı döneminde yüzde 6'lık bir pay alabildi.

Huawei Avrupa pazarında kaybetse de Çin’de hala oldukça popüler. Xiaomi ise Mi 11 serisinin çıkmasıyla beraber Avrupa ve Çin pazarlarında büyüme gösterdi ve Huawei ile olan farkı kapatmaya devam etti.