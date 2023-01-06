Uydu bağlantısı özelliği Android telefonlara geliyor

Uydu telefonu şirketi Iridium ve çip üreticisi Qualcomm’un açıkladığı iş birliği, bu yılın sonuna doğru üst model Android telefonlara uydu bağlantısı özelliği getirecek.

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkmıştı.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

Android telefonlar da uydu desteği sunacak

Uydu telefonu şirketi Iridium ve çip üreticisi Qualcomm’un açıkladığı iş birliği, bu yılın sonuna doğru üst model Android telefonlara uydu bağlantısı özelliği getirecek.

Böylece telefon sinyalinin çekmediği yerlerden de acil durumlarda mesaj göndermek ve almak mümkün olacak.

Bu özelliği telefonlarına ekleyip eklememe kararı, Android telefon üreticilerine ait olacak. Iridium şirketi ilk uydusunu 1997’de uzaya göndererek ilk uydu telefonunu hizmete sokmuştu. Şirket, 2019’da 75 yeni uyduyla altyapısını güncellemişti.

780 kilometre yükseklikteki bu uydular aracılığıyla Android kullanıcıları dünyanın her noktasından mesaj alıp gönderebilecek.

Bu özelliğin ilerleyen yıllarda tabletler, laptoplar ve otomobillere de eklenmesi bekleniyor.

Elon Musk’ın Starlink şirketi de benzer bir şekilde uyduları aracılığıyla internet bağlantısı hizmeti sunuyor.

Öte yandan, Android telefonlardaki bu özellik bazı ülkeler tarafından kısıtlanabilir. Zira Çin ve Hindistan gibi ülkelerde uydu telefonlarının kullanımı yasak.