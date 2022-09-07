Uydu bağlantısına sahip ilk telefon tanıtıldı

Huawei Mate 50 serisi akıllı telefonlar, Çin'in Beidou uydu ağına bağlanarak konum ve mesaj paylaşımı yapabilecek.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, Joe Biden döneminde de yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Şirket, şimdilerde telefonlarına çeşitli özellikler ekleyerek yeniden müşteri potansiyelini artırmaya çalışıyor.

Huawei modellerinde uydu dönemi

AA'nın haberine göre Çinli telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei, uydu iletişimine olanak sağlayan yeni telefon serisi "Mate 50"yi tanıttı.

Etkinlikte "Mate 50" serisi yeni nesil akıllı telefonların, Çin'in küresel konumlama hizmeti sağlayan Beidou uydu ağına bağlanarak konum ve mesaj paylaşımı yapabileceği bildirildi.

Hücre sinyalinin bulunmadığı acil durumlarda uydu aracılığıyla mesaj ve konum paylaşabilen Mate 50, uydu iletişimine olanak sağladığı duyurulan ilk cep telefonu olma özelliği taşıyor.

iPhone'lara da gelecek

ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'ın, bu akşam düzenleyeceği yeni nesil iPhone modellerine ilişkin tanıtım etkinliğinde uydu bağlantısı içeren bazı özellikleri açıklaması bekleniyor.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

Android telefonlara da geliyor

Öte yandan Google'da Android, Chrome, Chrome OS, Play ve Fotoğraflar uygulamalarının Kıdemli Başkan Yardımcısı olan Hiroshi Lockheimer, Twitter’dan yaptığı açıklamada uydu bağlantı desteğinin bir sonraki Android sürümünde (Android 14) aktif edileceğini duyurdu.



