Uydu interneti Starlink, Apple Watch modellerine geldi

SpaceX'in hücresel Starlink sistemi, telefonlara bağlantı sağlamak için tasarlanmıştı. Ancak uydular, artık Japonya ve Kanada'daki Apple Watch'lara da bağlanabiliyor

Japon telekom operatörü KDDI, Au kablosuz operatörünün Apple Watch'u desteklediğini duyurdu.

Benzer şekilde, SpaceX'in Kanada'daki ortağı Rogers Communications da Apple Watch desteğini ekledi ve bu hizmeti tüm Kanadalı kullanıcılar için ücretsiz beta olarak sundu.

Japonya'daki müşterilerin bu hizmeti kullanabilmesi için Apple Watch'un hücresel sürümünü satın alıp Au'nun Starlink Direct hizmetine kaydolması gerekiyor.

Kazanç sunumunda, şu an için yalnızca Apple Watch mesaj uygulaması üzerinden kısa mesaj gönderme ve almanın desteklendiği belirtildi.

GELECEKTE NE OLACAK

Bu haber, SpaceX'in ABD'deki ortağı T-Mobile'ın da yakında aynı özelliği getirebileceğini düşündürüyor.

Bu özellik, Apple'ın kendi yerleşik acil durum uydu bağlantısından daha geniş bir kullanım alanı sunabilir.

Apple'ın mevcut uydu ortağı Globalstar'ın kendisini SpaceX'e satmayı düşünmesi, hücresel Starlink sisteminin Apple ürünlerinde daha büyük bir rol oynayabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.