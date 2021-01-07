Uydu Teknolojileri Haftası bugün başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uydu Teknolojileri Haftası, 7-9 Ocak'ta hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uydu Teknolojileri Haftası, bugün başlıyor.

9 Ocak'ta sona erecek etkinliğin ana teması ise "Türk uzay sektörünün büyüme avantajlarının neler olabileceği" konusu olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uydu Teknolojileri Haftası'nda yerli ve yabancı binlerce katılımcının tek bir çatı altında bir araya getirileceği ifade edildi.

TÜRKSAT 5A DA ETKİNLİĞİN İÇİNDE

Bakanlık öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek haftanın 7-9 Ocak'ta hibrit olarak gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, bu sürecin bir diğer önemli olayının ise Türksat 5A uydusunun hizmet vereceği yörüngesine fırlatma faaliyetini de içinde barındırması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, etkinliğin ikinci günü olan 8 Ocak Cuma sabahı saat 04.28'de Türksat 5A fırlatma etkinliğinin canlı yayınlanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla sürdüğü 21'inci yüzyılda bilişim teknolojisi, biyoteknoloji ve alternatif enerji teknolojileri ile uzay teknolojisinin de öneminin arttığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin mevcut gücünü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi uzay alanlarının geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vadedebileceği ve Türk uzay sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceği, haftanın ana temasını oluşturacak." ifadelerini kullandı.