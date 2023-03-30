Uydular havadan görüntüledi! Rusya, Ukrayna'yı karanlığa gömdü NASA ve NOAA tarafından işletilen bir uydu, Rusya'nın insansız hava araçlarının ve füzelerinin Ukrayna'yı nasıl karanlığa gömdüğünü gösteriyor.

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Güç yok, ışık yok, su yok, ısı yok. Geçen yıl Ukrayna'da, Rus füze dalgaları ülkenin altyapısına büyük zarar verdi ve siviller kendi imkanlarıyla bazı bölgeleri onardı.

NASA ve NOAA tarafından işletilen bir uydu, Rusya'nın insansız hava araçlarının ve füzelerinin Ukrayna'yı nasıl karanlığa gömdüğünü gözler önüne seriyor.

Uydunun Ukrayna genelinde titreşen şehir ışıklarına ilişkin görüntüleri, insani felaketin büyüklüğünü gösteriyor.

2011 yılında fırlatılan uydu, insan gözünün karanlıkta görebileceği her şeye eşit veya ondan daha iyi güçlü gece görüşüne sahip.

Belirli şehirlerin karanlığa gömülmesi, bu nedenle 800 km yukarıdan açıkça görülebiliyor ve Polonya ve Rusya gibi Ukrayna'nın parlak ışıklı komşularıyla korkunç bir tezat oluşturuyor.

Kasım 2021 uydu fotoğrafı

Aralık 2022 uydu fotoğrafı

Savaştan önce uydu tarafından bir ışık ağı olarak yakalanan Kiev gibi şehirler, sonraki aylarda solup gidiyor ve parçalanıyor.

Görüntüler aynı zamanda, Rusya'nın geçen sonbaharda yeni bir taarruza geçmesiyle başlayan altyapı saldırılarının etkilerini de gösteriyor.

Öte yandan, tüm elektrik kesintileri Rus saldırılarının sonucu değil. Ukraynalı yetkililer, ülkenin enerji şebekesinin çökmesini önlemek için zaman zaman kesintiler yaptı, elektrik kesintilerini kontrol ederek elektrik arzını eşitledi ve mevcut gücü dikkatli bir şekilde dağıttı.

Ukrayna'nın Kharkiv kentinde sokak lambaları geçtiğimiz günlerde ilk kez yanarken, Kiev'de işletmelerin ihtiyaç duyduğu portatif jeneratörler sustu. Ekim ayından bu yana ilk kez Ukrayna, bazı günlerde tükettiğinden daha fazla elektrik üretebiliyor.

Kasım 2021

Aralık 2022

Yukarıdaki görüntülerde yer alan bölge, savaşın ön cephesi olan doğu Ukrayna. Rusya'nın Ukrayna'ya güneyden, doğudan ve kuzeyden saldırarak Mariupol, Dnipro ve Zaporizhzhia gibi büyük şehirleri etkilediği sırada ışıkların nasıl söndüğünü görebilirsiniz.

Zaporizhzhia şehrinin yakınında Avrupa'nın en büyük nükleer santrali var. Burası, svaştan önce Ukrayna'nın enerji ihtiyacının yüzde 20'sini sağlıyordu.

Mart ayında Rusya fabrikayı ele geçirdiğinde, çatışmanın yol açtığı tehlike nedeniyle mühendisler üretimini kısmak zorunda kaldı. Reaktörler devre dışı bırakıldığında, ülke genelinde milyonlarca kişi kısa süreliğine elektriği kaybetti.

Kiev'deki ışıklar söndü

2021'in sonlarında oldukça aydınlık görünen Kiev, Rusya saldırılarının ilk hedefi haline geldiğinde karanlığa gömüldü.

2022 sonbaharında, Rusya'nın altyapı saldırılarının yanı sıra kontrollü elektrik kesintileri nedeniyle şehrin ışıkları daha da kısıldı.

Kasım 2021 - Kiev

Ocak 2023 - Kiev

Aydınlıktan zifiri karanlığıa: Mariupol

Ukrayna'nın güneydoğusunda, Azak Denizi'nin kuzey kıyısında yer alan bir şehir olan Mariupol da saldırılardan etkilendi.

Gelişen bir çelik endüstrisinin yanı sıra kilometrelerce kumsallara sahip bir liman olan Mariupol, Kasım 2021'den Aralık 2022'ye kadar parlak bir şekilde aydınlatılmış halden ürkütücü bir karanlığa dönüşüyor.

Kasım 2021 - Mariupol

Aralık 2022 - Mairupol