Uygulamaları test etmek için iPhone'larda TestFlight nasıl kullanılır? TestFlight Apple'e ait olan ve yalnızca iOS Geliştirici Programı içindeki geliştiricilere sunulan mobil uygulamaların kablosuz olarak kurulması ve test edilmesi için kullanılan çevrimiçi bir hizmettir. Bu haberimizde, TestFlight hizmetinden nasıl faydalanabileceğinizi anlattık.

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Geliştiriciler, kullanıcıların Apple'ın başarısının ayrılmaz bir parçası olan App Store'dan milyonlarca uygulamaya erişmesini mümkün kılar.

Geliştiricilerin bu harika uygulamaları oluşturmasına yardımcı olmak için Apple, Xcode, TestFlight ve App Store Connect gibi birkaç gelişmiş geliştirme aracı sunar.

Xcode, uygulamaları kodlamak için bir yol sunarken geliştiriciler, uygulamaları App Store Connect aracılığıyla yayınlamadan önce test etmek için TestFlight'ı kullanabilir.

Apple tarafından sağlanan diğer geliştirme araçlarının aksine, uygulamaları test etmek için herkes TestFlight'a erişebilir.

Bu haberimizde, TestFlight hizmetinin tam olarak ne olduğundan ve nasıl faydalanabileceğinizden bahsedeceğiz.

TestFlight nedir ve ne için kullanılır

TestFlight, Apple tarafından sunulan ve uygulama geliştiricilerin uygulamalarının beta sürümlerini yayınlanmadan önce test kullanıcılarına dağıtmasına olanak tanıyan bir araçtır.

Geliştiriciler bunu iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS ve iMessage uygulamalarını test etmek için kullanabilir.

TestFlight ile beta test kullanıcıları; ayrıntılı geri bildirimleri, hata raporlarını, ekran görüntülerini ve diğer ilgili bilgileri doğrudan geliştiricilere kolayca gönderebilir.

Bu, geliştiricilere sorunları hızlı bir şekilde ele almak ve son sürümünden önce uygulamada iyileştirmeler yapmak için beta test edicilerle bağlantı kurma fırsatı verir.

100 dahili ve 10.000 harici test kullanıcısından geri bildirim almak için uygulamalarını TestFlight'a yüklemeden önce, tüm uygulama geliştiricilerin Apple Developer Program'a kaydolması gerekir.

Bu arada, bir Apple cihazı ve Apple Kimliği olan herkes, davet kodları veya genel bağlantılar aracılığıyla uygulamaların test edilmesine katılabilir.

Apple, test edenlere ödeme yapmasa da TestFlight ile beta testi uygulamaları kendi avantajlarıyla birlikte gelir. Programa katılan test kullanıcıları, yeni özellikleri herkesten önce deneme fırsatını yakalar.

Uygulamaları TestFlight ile test etmeden önce bilmeniz gerekenler:

Verilerinizi yedekleyin: Yayınlanmamış herhangi bir uygulamayı TestFlight ile test etmeden önce cihazınızdaki önemli verilerin bir yedeğini oluşturmanız gerekir.

Beta uygulamalar kararsızdır ve özelliklerden yoksun olabilir: Beta uygulamaların sık sık çökme yaşaması yaygın bir durumdur. Ayrıca, beta uygulamalar, uygulamanın son sürümüne geçebilecek birkaç özellikten yoksun olabilir.

Cihazınızın pil tüketimi artabilir: Birçok beta uygulamasında, cihazınızın pilini normalden daha hızlı tüketebilecek verimsiz kodlar bulunur.

Her zaman geliştiricinin geçmiş performansını inceleyin: Güvenilir bir geçmişe sahip olduklarından emin olmak ve önceki projelerini gözden geçirmek için bir uygulamayı test etmeden önce, geliştiricinin web sitesini ziyaret etmek önemlidir.

Doğrulanmamış kaynaklardan gelen davet bağlantılarından kaçının: Cihazlarınızı kötü amaçlı yazılım veya kimlik avı saldırıları gibi gereksiz risklere maruz bırakmaktan kaçınmak için doğrulanmamış kaynaklardan gelen davet bağlantılarına tıklamamak her zaman iyi bir fikirdir.

iPhone'larda TestFlight nasıl kullanılır

TestFlight'ı App Store'dan yükleyin .

TestFlight'ı açın → ekrandaki talimatları izleyin → Devam'a dokunun .

Bir TestFlight davet kodunuz varsa, sağ üstteki Kullan → TestFlight davet kodunuzu girin → Kullanmayı Onayla seçeneğine dokunun .

Herkese açık bir bağlantınız varsa, bağlantıyı açın → Testi Başlat seçeneğine dokunun.

Uygulamanın sayfası TestFlight'ta açıldığında Kabul Et → Yükle'ye dokunun .

Beta uygulamasını açın → Apple Kimliğinizi ve parolanızı girin → Tamam'a dokunun.

Geliştiricinin neyi test etmenizi istediğini görün → Sonraki → Testi Başlat öğesine dokunun.

Beta uygulamalarını test edin ve geri bildirim gönderin

Uygulamayı test ederken bir hatayı bildirmeniz gerekirse ekran görüntüsü alın.

Ekran görüntüsünün önizlemesi → Bitti → Beta Geri Bildirimi Paylaş'a dokunun.

E-posta adresinizi girin → sorunu açıklayın → Gönder'e dokunun .

TestFlight davet kodları veya bağlantıları nasıl bulunur

Uygulama geliştiricileri, belirli dahili ve harici beta test kullanıcılarına genellikle e-posta yoluyla TestFlight davet kodları veya bağlantıları gönderir.

Ancak, aşağıda göreceğiniz gibi resmi olarak böyle bir e-posta almamış olsanız bile TestFlight davet kodlarına ve bağlantılarına erişebileceğiniz birçok başka kaynak vardır.

Doğrudan uygulama geliştiricilerine ulaşın: Belirli bir uygulamayı test etmekle ilgileniyorsanız, doğrudan sosyal medya platformlarından uygulama geliştiricisine ulaşabilir ve TestFlight bağlantısı olup olmadığını sorabilirsiniz.

Beta testi web sitelerine kaydolun: Çeşitli uygulamaları test etmek istiyorsanız; iOS, iPadOS ve macOS uygulamalarını test etmenize ve bunun için ödeme almanıza olanak tanıyan test.io gibi beta testi web sitelerine kaydolabilirsiniz .