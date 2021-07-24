Uygulamaları yavaşlattığını kabul eden OnePlus geri adım attı

OnePlus, batarya ömrünü uzatmak ve ısınma sorunlarını önlemek için popüler uygulamaların performansını düşürdüğünü kabul etmişti. Ancak marka, Android 12 ile birlikte bu ayarı kullanıcılara bırakacak.

Yapılan araştırmalar, Google Play’deki popüler uygulamaların çoğunun OnePlus 9 serisinde beklenenden düşük performans sergilediğini göstermişti.

İncelemeler sonucunda; Microsoft Office, Chrome, Twitter, Google uygulamaları ve popüler tüm sosyal medya uygulamalarının söz konusu modellerde daha düşük performansta çalıştığı belirlendi.

OnePlus ise, OnePlus 9 serisinin çıkışından sonra gelen ısınma ve batarya problemleri sonrası OnePlus Ar-Ge biriminin, uygulamaların gereğinden fazla güç tüketmesini engellemek için kısıtlamaya gittiğini kabul etmişti.

Kullanıcılara daha verimli ve akıcı bir kullanım sunmak için böyle bir yolu tercih ettiklerini söyleyen OnePlus ekibi, gelen tepkileri durduramadı.

GERİ ADIM ATTI

Android Police’e açıklama yapan OnePlus, Android 12 güncellemesi ile OnePlus 9 serisinde performans kısıtlamasının kapatılabileceğini açıkladı.

OnePlus ayrıca; OnePlus 9R ve yeni tanıtılan Nord 2 telefonlarında da performans kısıtlamaları olduğunu duyurdu.

YAVAŞLAMAYI HİSSETMENİZ ZOR

Ortalama kullanıcıların yavaşlamayı hissetmesi oldukça zor, ancak telefonlar Xiaomi Mi 11 ve Samsung Galaxy S21 serisi ile karşılaştırıldığında gözle görülür şekilde daha yavaş kalıyor. Şimdilik bu yavaşlama, standart OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerinde görülüyor.

GEEKBENCH, ONEPLUS'I LİSTEDEN ÇIKARMIŞTI

Popüler akıllı telefon kıyaslama ve benchmark platformu Geekbench, durumu “benchmark manipülasyonu” olarak yorumlamış ve OnePlus 9 serisi telefonları Geekbench sıralamasından çıkarmıştı.

Ancak kullanıcılar, Android 12 tabanlı OxygenOS 12 güncellemesi ile birlikte söz konusu kısıtlamaları devre dışı bırakabilecek.