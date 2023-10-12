Uygun fiyat, yüksek performans: 1000 TL bandının en iddialısı HUAWEI FreeBuds SE 2’yi inceledik! Sahip olduğu özellikler ile 1000 TL bandında en iddialı kablosuz kulaklık olan HUAWEI FreeBuds SE 2'yi sizler için inceledik.

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Son yıllarda kablosuz kulaklıklar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte oldukça popüler hale geldi. Bu kulaklıklar, müzik dinleme deneyimini kablolardan kurtarıyor.

Kablosuz kulaklık pazarı, son zamanlarda büyük bir ivme kazandı ve bu alanda pek çok marka ve model var. Ancak Huawei, FreeBuds kulaklıklarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Şirket, geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı FreeBuds 5 modelinin ardından, şimdi de FreeBuds SE 2’yi ülkemizde satışa sundu.

Huawei FreeBuds SE 2 incelemesi

HUAWEI, yeni tam kablosuz kulaklık modeli FreeBuds SE 2’yi Türkiye’de satışa çıkardı.

1000 TL bandındaki en iddialı modellerden biri olan FreeBuds SE 2, sahip olduğu özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım ve kulaklıkları detaylıca inceleyelim.

Kulaklıkları incelerken dikkatimizi çeken yeniliklerden biri de daha küçük ve hafif gövde oldu. Bu sayede kulaklıklar daha da taşınabilir hale geldi.

Her bir kulaklık 3.8 gram ağırlığında ve uzun süreli kullanımlarda herhangi bir rahatsızlık hissi vermiyor. FreeBuds SE 2’nin diğer Huaweı TWS serisi kulaklıklar arasında en hafifi olduğunu da belirtelim. Kulaklıkların şarj kutusu ise yaklaşık 38 gram.

Kişiye özel gürültü engelleme

HUAWEI FreeBuds SE 2, kullanım durumuna göre uyarlanabilen kişiye özel gürültü engelleme teknolojisi ile geliyor.

Akıllı dinamik gürültü engelleme ile kulaklıklar, ortam gürültüsünü tanımlayabiliyor ve gürültü engelleme modunu, gerçek zamanlı olarak ayarlayabiliyor.

Hem ofiste hem de dışarıda yaptığımız görüşmelerde, kulaklıkların gürültü engelleme özelliğinden oldukça memnun kaldık.

Kulaklıklar, ortamdaki sesi analiz ederek gürültülü ortamda sorunsuz bir deneyim sundu ve müziğin keyfini sorunsuz bir şekilde yaşadık.

Çok gürültülü ortamlarda kulaklıklarla telefon görüşmesi yaptığımızda, ses netliğinde herhangi bir bozulma yaşanmadı ve karşı taraf biri net bir şekilde duyabildi.

IP54 ve Bluetooth 5.3

Hem Android hem de iOS işletim sistemli telefonlarda test ettiğimiz FreeBuds SE 2, bize bağlantı konusunda herhangi bir problem yaşatmadı.

Terlemeye ve su sıçramalarına karşı dayanıklı oldukları anlamına gelen IP54 sertifikasına sahip kulaklıklar, Bluetooth 5.3 bağlantı teknolojisini kullanıyor.

Ses deneyimi

HUAWEI FreeBuds SE 2, tıpkı ilk nesil FreeBuds SE ve FreeBuds 5i gibi 10 mm sürücülere sahip.

Kulaklıkların net ve temiz ses noktasında fiyatına göre mükemmel bir iş çıkardığını belirtelim. Kullandığımız süre boyunca herhangi bir ses sorunu veya patlaması gibi sorunlarla karşılaşmadık.

FreeBuds SE 2, 4 farklı ses modu ile de dilediğiniz tarzda kullanım imkanı sunuyor. Bas, Tiz ya da Vokal öncelikli olarak ayarlanabilir 10 bant ekolayzıra sahip olan kulaklığı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Burada AI Life uygulamasına bir parantez açmak istiyoruz. Tüm bu özellikleri Android ve iOS uyumlu uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulamayı App Store üzerinden basit bir şekilde telefonunuza indirebilirsiniz. Android kullanıcıları ise buradaki link üzerinden uygulamayı rahatlıkla yükleyebilir.

Uygulamayı yükledikten sonra Bluetooth ile kulak bağlantısını yaparsanız, karşınıza kullanabileceğiniz birçok özellik çıkacak.

Buradan çoklu EQ ayarı yapabilir, hareketleri tercihlerinize göre değiştirebilir, kulaklıkların ve kutunun pil seviyesini kontrol edebilir ve gürültü engelleme seçeneklerini aktif edebilirsiniz.

Şarj performansı

Kulaklıkların her birinde 41mAh, taşıma ve şarj kutusunda da 510mAh batarya bulunuyor. Kutudan çıkan Type-C kablosu ile kulaklıklar kolayca şarj edilebiliyor.

HUAWEI FreeBuds SE 2, şarj kutusuyla birlikte 40 saat kullanım süresi vadediyor. Bu da günlük kullanımda kulaklıkları sadece haftada bir şarj edeceğiniz anlamına geliyor.

Kulaklıkların en sevdiğimiz özelliklerinden biri de kullanım süreleri oldu. Yalnızca 10 dakikalık şarjla 3 saat kesintisiz müzik dinleyebiliyoruz. Öte yandan kulaklıklar, tam şarjla 9 saat müzik dinleme deneyimi de sunuyor.

HUAWEI FreeBuds SE 2 fiyatı

Tüm bu özellikle birlikte HUAWEI FreeBuds SE 2 fiyat konusunda da çok iddialı. Bu özellikle sahip bir kulaklığın Türkiye’de ortalama 2 bin TL bandında satıldığını düşünürsek, FreeBuds SE 2, 999 TL’lik fiyatıyla gerçekten sizin için iyi bir seçenek olabilir.

Her cihaza uyumlu bir şekilde bağlantı kurması, hafif ve şık tasarımı ve sahip olduğu birçok ses özelliğiyle birlikte, HUAWEI FreeBuds SE 2 modelinden oldukça memnun kaldığımızı söylemeliyiz.

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