Uygun fiyatlı Apple Watch SE 2'nin bazı özellikleri ortaya çıktı

Apple Watch SE 2 ile ilgili yeni sızıntılar, akıllı saatin özelliklerini ve fiyat etiketini ortaya koyuyor.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

Henüz yeni modeller tanıtılmadan, bu yıl satışa çıkacak saatlerden biri olan Apple Watch SE 2 hakkında yeni sızıntılar geldi.

iDropNews kaynaklı sızıntılara göre Apple Watch SE 2, Apple Watch 7’de de kullanılan S7 işlemcisinden güç alacak.

Şu anda piyasada olan Apple Watch SE'nin S5 işlemcisini kullandığını düşünürsek, uygun fiyatlı yeni modelin daha iyi performans sunacağını söyleyebiliriz.

Yine aynı sızıntılara göre, yeni modelin pil ömrü 18 saat olacak ve Apple Watch 7 gibi hızlı şarj teknolojisi kullanılacak. Ancak saatte, kandaki oksijeni ölçen sensör bulunmayacak.

Tasarım ve fiyat

Sızıntılara göre yeni Apple Watch SE 2'nin tasarımı, bir önceki modelle aynı olacak, 40 mm ve 44 mm boyut seçenekleri değişmeyecek.

Malzeme olarak sadece alüminyum kullanılacağı belirtilen yeni Apple Watch SE 2'nin 299 dolardan satışa çıkacağı belirtiliyor.