Uygun fiyatlı Nokia C31 ortaya çıktı

Nokia C31 olarak adlandırılan yeni bir Nokia markalı akıllı telefon, önümüzdeki günlerde tanıtılacak.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yakında yeni bir model daha görücüye çıkaracak.

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Nokia C21 ve Nokia C21 Plus’ın daha güçlü bir alternatifi olacak yeni Nokia C31 modeli, tanıtılmadan önce Geekbench’te ortaya çıktı.

Nokia C31 özellikleri

Nokia C31; C31 ve C21 Plus ile aynı sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A yonga setinden güç alacak.

Android 12 işletim sistemi ve 4GB RAM'e sahip olan yeni telefon, Geekbench’te tek çekirdek ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 145 puan ve 796 puan almayı başarıyor.

Telefonla ilgili diğer tüm bilgilerin, önümüzdeki günlerde düzenlenecek resmi tanıtımda açıklanması bekleniyor.