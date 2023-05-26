Uygun fiyatlı Xiaomi Civi 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri Fiyat performans odaklı Xiaomi Civi 3 tanıtıldı. Telefonun fiyatını ve öne çıkan özelliklerini derledik.

ensonhaber.com

Son yıllarda akıllı telefon pazarında hızlı bir şekilde zirveye tırmanan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıllarda yelpazesine yeni bir seri daha eklemişti.

Civic olarak adlandırılan yeni akıllı telefon serisinin ilk modeli, Eylül 2021'de görücüye çıkmıştı.

Daha çok tasarıma odaklanan Xiaomi Civi serinin üçüncü modeli de tanıtıldı. Telefonun öne çıkan özelliklerine birlikte göz atalım.

Xiaomi Civi 3 özellikleri

6,55 inç büyüklüğünde FHD+ 120Hz Amoled ekrana sahip Xiaomi Civi 3, gücünü MediaTek Dimensity 8200-Ultra işlemcisinden alıyor.

12GB/16GB RAM ve 256GB/512GB/1TB depolama seçeneklerine sahip olan telefonun arka kısmında, 50MP+8MP+2MP olmak üzere üçlü kamera sistemi yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Android 13 tabanlı MIUI 14 üzerinde çalışan Civi 3, 67W hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun bataryası, 38 dakikada tam şarj olabiliyor.

Xiaomi Civi 3 fiyatı

Xiaomi Civi 3, farklı RAM ve depolama alanı seçenekleriyle Çin’de ön satışa sunuldu.

12GB RAM 256GB depolama alanı: 353 dolar

12GB RAM 512GB depolama alanı: 382 dolar

16GB RAM 1TB depolama alanı: 424 dolar

Akıllı telefonun, Çin dışında başka bir isimle satışa çıkması bekleniyor.