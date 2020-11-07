Uzay farelerinde yaşlanmayı geciktiren protein keşfedildi

Japon Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen farelerde, yaşlanmayı geciktiren yeni bir protein tespit etti.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Tohoku Üniversitesi, 2018'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen fareler üzerinde yeni bir araştırma yaptı.

Araştırma sonucunda, yaşlanmayla mücadelede yardımcı olabilecek ve Alzheimer'la diyabet gibi ileri yaşla ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçların geliştirilmesinin önünü açabilecek bir protein keşfedildi.

YAŞLILIĞI AZ DA OLSA YAVAŞLATIYOR

JAXA'ya göre, değişimi kısmi olarak yavaşlatan proteinin adı Nrf2. Bulgulara göre söz konusu protein, uzay yolculuğu kaynaklı sağlık risklerini azaltmaya yönelik tedavilerin gelişimini sağlayacağı için gelecekteki insanlı uzay görevlerinde astronotlara faydası dokunabilir.

FARELERİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

Çalışma için farelerin yarısı, bünyelerinde Nrf2 bulundurmayacak şekilde genetik olarak değiştirilirken, diğer yarısı bu işleme tabi tutulmadı.

Araştırma sonucunda, Nrf2 proteini olmayan 6 farenin yaşlanmanın yol açtığı değişikliklere daha hızlı maruz kaldığı, Nrf2 proteinine sahip farelerin ise daha az değişime uğradığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, Nrf2'nin yaşlanmayı Dünya'da yavaşlatmada da kritik bir faktör olabileceğini düşünüyor.

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