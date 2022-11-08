Uzay istasyonuna gönderilen kargo aracı arızalandı

NASA ile Northrop Grumman tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilen Cygnus kargo aracında arıza meydana geldiği bildirildi.

Son yıllarda NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na çeşitli kargo mekikleri gönderiyor.

Bu mekiklerden bir tanesi de içerisinde uzay araştırmalarında kullanılacak ekipmanların ve uzay istasyonu mürettebatı için malzemelerin bulunduğu Cgynus kargo aracıydı.

AA'da yer alan habere göre, 4 ton yük taşıyan söz konusu kargo aracı, dün sabah saatlerinde ABD’nin Virginia eyaletinden fırlatılmıştı.

Kargo mekiğinde sorun var

NASA ile ABD merkezli uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilen Cygnus kargo aracında arıza meydana geldiği bildirildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, yarın istasyona varması beklenen aracın güneş enerjisi sağlayan iki tertibatından yalnızca birinin açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Northrop Grumman şirketinin arızanın nedenini belirlemek için tertibatın işleyişine ilişkin veri topladığı aktarıldı.

Öte yandan, yaşanan aksaklığa rağmen Cgynus’un planlanan saatte istasyona varması için yeterli enerjiye sahip olduğu kaydedildi.

İnsansız kargo aracının, fırlatma işlemi sırasında kapalı duran güneş tertibatları daha sonra açılarak yuvarlak bir pervane şeklini alıyor.

İstasyona gerekli malzemeyi taşıyan Cgynus kargo mekiği tekrar Dünya'ya dönmüyor. İstasyondan ayrılmadan önce burada üretilen atık maddelerin yüklendiği kargo aracı Dünya atmosferinde yanarak yok oluyor.