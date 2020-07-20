Uzay istasyonundaki astronotlar ağustosta Dünya'ya inecek

Crew Dragon ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan NASA astronotu Bob Behnken ve Chris Cassidy, 2 Ağustos'ta Dünya'ya ayak basacak.

Geçtiğimiz haftalarda, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan NASA astronotları, istasyondaki çalışmalarına devam ediyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Crew Dragon ile istasyona giden astronot Bob Behnken ve geçtiğimiz nisan ayından beri istasyonda bulunan Chris Cassidy, 2 Ağustos'ta görevlerini tamamlayarak Dünya'ya dönecek.

HAVA KOŞULLARINA GÖRE TARİH DEĞİŞEBİLİR

Bildiğiniz gibi NASA ve SpaceX, fırlatma görevlerinde hava koşullarına oldukça dikkat ediyor ve en ufak bir sorunda fırlatma iptal ediliyor.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekibin dönüşünde hava durumunun da göz önüne alınacağını ve tarihte değişiklik olabileceğini ifade etti.

UZAY YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKMIŞLARDI

NASA astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında 2 gün önce yürüyüşe çıkmıştı.