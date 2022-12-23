Uzay istasyonundaki sızıntı, Rus kozmonotları tehlikeye attı

Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, Soyuz MS-22 aracındaki sızıntı nedeniyle yapılamamıştı. Rusya, astronotları istasyondan çıkarmak istiyor.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, geçtiğimiz hafta Soyuz MS-22 aracındaki sızıntı nedeniyle yapılamamıştı.

Rus kozmonotlar risk altında

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Soyuz kapsüllerindeki soğutucu sızıntısının başlamasından sonra üç mürettebat üyesini planlanandan önce eve getirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) boş bir uzay aracı göndermeyi düşündüğünü söyledi.

NASA’nın eski astronotlarından Scott Kelly, yaşanan sızıntının ciddi bir durum olduğunu belirtti.

Üç mürettebat üyesinin Dünya'ya tam olarak nasıl geri getirileceğine dair henüz bir karar verilmedi. En olası seçenek, onları almak için başka bir Soyuz uzay aracı göndermek. Mürettebat, normal takvime göre mart ayında geri dönecekti.