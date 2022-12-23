Petrol
82.94
2.42%
Euro
19.8371
0.19%
Dolar
18.6794
0.09%
Altın
1.079
0.43%
Borsa
5429
0.00%
Bitcoin
319.797
0.19%
BTXN Coin
6.60
-8.83%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Uzay istasyonundaki sızıntı, Rus kozmonotları tehlikeye attı

    Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, Soyuz MS-22 aracındaki sızıntı nedeniyle yapılamamıştı. Rusya, astronotları istasyondan çıkarmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 13:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uzay istasyonundaki sızıntı, Rus kozmonotları tehlikeye attı

    Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

    Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, geçtiğimiz hafta Soyuz MS-22 aracındaki sızıntı nedeniyle yapılamamıştı.

    Rus kozmonotlar risk altında

    Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Soyuz kapsüllerindeki soğutucu sızıntısının başlamasından sonra üç mürettebat üyesini planlanandan önce eve getirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) boş bir uzay aracı göndermeyi düşündüğünü söyledi.

    Uzay istasyonundaki sızıntı, Rus kozmonotları tehlikeye attı #1

    NASA’nın eski astronotlarından Scott Kelly, yaşanan sızıntının ciddi bir durum olduğunu belirtti.

    Üç mürettebat üyesinin Dünya'ya tam olarak nasıl geri getirileceğine dair henüz bir karar verilmedi. En olası seçenek, onları almak için başka bir Soyuz uzay aracı göndermek. Mürettebat, normal takvime göre mart ayında geri dönecekti.

    rusya uzay


    İç çamaşırının üzerine giydiği ceketle büyüledi
    Medya

    İç çamaşırının üzerine giydiği ceketle büyüledi

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor
    Dünya

    ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası bekleniyor

    Görüş Bildir