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Uzay istasyonundan çekilen etkileyici Dünya fotoğrafları
Crew Dragon ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronotların çektiği harika görüntüleri sizler için derledik.
- Özel Haber
- 06.07.2020 - 13:31
Geçtiğimiz haftalarda SpaceX'in geliştirdiği Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştiriyor.
Astronotlar, ana görevleri dışında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan harika fotoğraflar çekip kendi sosyal medya hesaplarında yayınlıyor.
İşte uzay istasyonundan çekilen harika Dünya fotoğraflarının bazıları:
İSTASYONDAN DÜNYA
GÜNEY PASİFİKTE BULUT SANATI
BAHAMALAR
BAE, KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN'DA KUM FIRTINASI
SAHRA ÇÖLÜ
GRAND TETON ULUSAL PARKI -ABD
BAJA KALİFORNİYA YARIMADASI
İNGİLTERE, FRANSA VE BELÇİKA SEMALARI
NEW YORK
LİBYA
LOS ANGELES HAVZASI