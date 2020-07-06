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    Uzay istasyonundan çekilen etkileyici Dünya fotoğrafları

    Crew Dragon ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronotların çektiği harika görüntüleri sizler için derledik.
    • Özel Haber
    • 06.07.2020 - 13:31
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    Uzay istasyonundan çekilen etkileyici Dünya fotoğrafları #1

    Geçtiğimiz haftalarda SpaceX'in geliştirdiği Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştiriyor.

    Astronotlar, ana görevleri dışında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan harika fotoğraflar çekip kendi sosyal medya hesaplarında yayınlıyor.

    İşte uzay istasyonundan çekilen harika Dünya fotoğraflarının bazıları:

    İSTASYONDAN DÜNYA

    nasa

    GÜNEY PASİFİKTE BULUT SANATI

    BULUT

    BAHAMALAR

    BAHAMALAR

    BAE, KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN'DA KUM FIRTINASI

    kum

    SAHRA ÇÖLÜ

    SAHRA

    GRAND TETON ULUSAL PARKI -ABD

    uzay

    BAJA KALİFORNİYA YARIMADASI

    BAJA

    İNGİLTERE, FRANSA VE BELÇİKA SEMALARI

    UZAY

    NEW YORK

    NEWYORK

    LİBYA

    libya

    LOS ANGELES HAVZASI

    LOS

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