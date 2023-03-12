Uzay istasyonunun 4 mürettebatını taşıyan kapsül Dünya'ya indi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 6 aylık nöbet sona erdi. iki Amerikalı ve bir Japon astronot ile bir Rus kozmonotu taşıyan kapsül Dünya'ya döndü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ABD'li astronotlar Josh Cassada, Nicole Mann ile Japon Koichi Wakata ve Rus kozmonot Anna Kikina, yaklaşık 10 saatlik dönüş yolculuğunun ardından Florida açıklarında okyanusa iniş yaptı. Dörtlü 5 Ekim'de Space X roketi ile Dünya'dan ayrılmıştı. Uçuşa komutanlık eden 45 yaşındaki Nicole Mann, uzaya çıkan ilk ABD yerlisi olarak tarihe geçti. Gözden Kaçmasın Gittikçe büyüyen uzay çöplüğüne çare aranıyor Haberin Detayları Anna Kikina da 20 yılın ardından, ABD'ye ait bir uzay aracıyla seyahat eden ilk Rus kozmonot oldu. Yeni ekip 3 Mart'ta istasyona gitmişti Uzay istasyonuna 3 Mart'ta giden 4 kişilik yeni ekibin görevi ise 6 ay sürecek. NASA yetkilileri, Crew-5 Dragon kapsülünün Dünya atmosferine yeniden girerken gece gökyüzünü parlak bir ışık çizgisi olarak aydınlattığını söyledi.