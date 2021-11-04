Uzay meraklılarına: NASA sergisi nerede ve nasıl gidilir?

Uzay meraklılarına: NASA sergisi nerede ve nasıl gidilir?

Bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek olan Nasa Space Adventure Sergisi, İstanbul'da kapılarını açacak. Peki Nasa sergisi nerede ve nasıl gidilir? İşte detaylar...

50 yılı aşkın bir süredir uzay çalışmaları yapan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaptığı çalışmalarını ve elde ettiği deneyimleri göstermek için İstanbul'a geliyor.

Uzay meraklıları ise sergiyi dört gözle beklerken, etkinliğe dair detaylar da araştırılıyor.

Nasa sergisi nerede ve nasıl gidilir, ne zaman başlıyor ziyaret etmek isteyenlerin gündeminde yerini aldı. Peki Nasa Space Adventure Sergisi nerede, ne zaman ve nasıl gidilir? İşte detaylar...

İSTANBUL NASA SERGİSİ NEREDE?

NASA Sergisi'nden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı sergi, 16 Kasım'da Ataşehir’de bulunan Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak.

NASIL GİDİLİR

Anadolu Yakası’ndan metro ile gelmek isterseniz M4 hattında Yenisahra durağında inebilir, aktarma yaparak Metropol İstanbul’a gelebilirsiniz.

Avrupa Yakası’ndan metro ile gelmek isterseniz Kadıköy veya Üsküdar’a geçtikten sonra aktarma yaparak Metropol İstanbul’a gelebilirsiniz.

SERGİYE DAİR

NASA Space Adventure sergisi ziyaretçilerine gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserlerini, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunacak.

Ayrıca sergide, NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde eseri görmek mümkün olacak.

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Space Adventure Sergisi'nde uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı görülebilecek.

ASTRONOT GİYSİ VE YEMEKLERİ

Astronotların yemek menüleri ve özel tasarlanmış giysileri, Türkiye'de görücüye çıkacak NASA Space Adventure Sergisi'nde görülebilecek.

Sergide, astronot ve kozmonotların uzay yolculuğuna tanıklık etmiş giysileri ve kask orijinalleri görülebilecek, bu giysilerle tanıklık edilen uzay hikayeleri incelenebilecek.