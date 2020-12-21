Uzay rekabetinde dev anlaşma: Lockheed Martin, Aerojet Rocketdyne'i 4.4 milyar dolara satın aldı

ABD merkezli dünyanın önemli havacılık ve ileri teknoloji şirketi Lockheed Martin, roket motoru üreticisi Aerojet Rocketdyne'i 4.4 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

Son zamanlarda uzay yarışının oldukça kızışması ve bu alana yapılan dev yatırımlar, uzay şirketlerine de yaradı.

ABD’nin Maryland eyaletinde faaliyet gösteren dünyanın önemli havacılık ve ileri teknoloji şirketi Lockheed Martin, roket motoru üreticisi Aerojet Rocketdyne Holdings'i 4.4 milyar dolara satın almak üzere anlaşma yaptığını açıkladı.

İşlerinin çoğunu ABD Savunma Bakanlığı ve ABD federal hükümet kurumları ile gerçekleştiren ve F-35’lerin de üretimini yapan Lockheed Martin, böylelikle elini daha da güçlendirmiş oldu.

ELON MUSK VE BEZOS'A RAKİP

Uzay alanında ilerleyerek Elon Musk ve Jeff Bezos’un sahibi olduğu SpaceX ve Blue Origin ile rekabet etmek amacıyla yapılan satın alma sonrası, Lockheed Martin CEO'su James Taiclet, "Aerojet Rocketdyne'i satın almak, yerel savunma sanayi üssünün önemli bir bileşenini koruyacak ve güçlendirecek. Böylece müşterilerimiz ve Amerikan vergi mükellefleri için maliyetler düşecek." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Lockheed Martin, ABD'li uçak şirketi Boeing ile United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "Delta 4" ağır taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden gizli bir uydu fırlatmıştı.

