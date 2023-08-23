Uzay tarihinde bir ilk! Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indirdi Hindistan, Chandrayaan-3 uzay aracını başarılı bir şekilde Ay'ın güney kutbuna indirdi ve bunu başaran ilk ülke oldu.

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Hindistan'ın Ay'a son iniş girişimi Chandrayaan-2'nin kazayla sonuçlanmasının üzerinden neredeyse dört yıl geçti.

Bugün ise Hindistan, mürettebatsız Chandrayaan-3 uzay aracını Ay yüzeyine tek parça halinde indirmeyi başardı.

Hint halkı ve hükümeti, ülkelerinin artan uzay programıyla büyük gurur duyuyor. Ancak bugün yapılan iniş girişiminin riskleri, Rusya'nın gönderdiği ve Ay'ın Chandrayaan-3 ile aynı bölgesine inecek olan Luna-25'in cumartesi günü düşmesiyle daha da artmıştı.

Hindistan, Rusya başarısız olduktan hemen sonra Ay'a indi ve böylece uzay tarihinde daha da ön plana çıktı.

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı'nın (ISRO) YouTube'da yaptığı canlı yayını yaklaşık 8 milyon kişi aynı anda izledi.

Ay keşifleri yeniden gündemde

Chandrayaan-3 aynı zamanda Ay'ın keşfine olan ilginin yeniden arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

ABD ve Çin önümüzdeki yıllarda oraya astronot göndermeyi hedefliyor ve bu yıl Ay'ın güney kutup bölgesine Japonya ve ABD'den daha fazla robotik misyon gönderilecek.

Hindistan gibi, diğer birçok Ay misyonu da ayın güney kutup bölgesini hedefliyor. Bilim insanları, bu bölgede astronotların kullanabileceği su buzu olabileceğine inanıyor. Ancak bu bölgede inceleme yapacak ilk ülke Hindistan olacak.

14 gün görev yapacak

Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacak.

İniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.

Daha önceki görevler başarısız olmuştu

2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

İndikten sonra, altı tekerlekli gezgin Ay'ın yüzeyindeki kayaların ve kraterlerin etrafında dolaşacak ve analiz için Dünya'ya geri gönderilmek üzere önemli veriler ve görüntüler toplayacak.

Gezici, Ay yüzeyinin fiziksel özelliklerini, yüzeye yakın atmosferi ve yüzeyin altında neler olup bittiğini incelemek için tektonik aktiviteyi bulmaya odaklanacak aletlerle donatıldı.

Ay'ın güney kutbu hâlâ büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda - orada gölgede kalan yüzey alanı, Ay'ın kuzey kutbundan çok daha büyük ve bilim insanları burada su olabileceğini söylüyor.

Hindistan, bu görevle birlikte Ay'ın güney kutbuna iniş yapan ilk ülken olurken; ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a iniş yapan dördüncü ülke olarak adını uzay tarihine yazdırdı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi inişin ardından yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: