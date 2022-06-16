Uzay yolculuğunun başvuru süresi uzatıldı

23 Haziran'da tamamlanması planlanan Türk uzay yolcusu başvuru tarihi 30 Haziran'a alındı.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından devreye alınan ve 10 kritik hedeften oluşan Milli Uzay Programı’nın önemli bir aşamasını oluşturan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu çerçevesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bilimsel çalışma yapmak üzere gönderilecek aday için başvurular açılmıştı.

uzaya.gov.tr adresi üzerinden alınacak başvurularda detaylı bir değerlendirme süreci olacak. Bu aşamaların ardından, 2 Türk vatandaşı seçilerek uzay yolculuğu için gerekli eğitimleri Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde alacak.

Başvuru süresi uzatıldı

Türk uzay yolcusu başvuru tarihi 23 Haziran'dan 30 Haziran'a uzatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar, başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23’e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapabilecek.

Eğitimlerinin sonunda 2 adaydan biri, üstlendikleri tarihi görev için 2023 yılında bilim elçisi olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilecek ve Türkiye için ilk niteliği taşıyan yerçekimsiz ortamda bilimsel çalışma yapma fırsatı bulacak.

Uzay yolculuğu için yapılan başvuru sayısını, son olarak Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım açıklamıştı.

Buna göre; başvuru web sitesi 5 milyon kişi tarafından tıklandı, 36 bin kişi kayıt yaptırdı ve 460 kişi ise uzaya çıkmak için gereken şartları taşıyor.

Kimler başvurabilir

Türk uzay yolcusunda aranan şartlar arasında; 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak- anlamak, konuşmak ve yazmak öne çıkıyor.

Ayrıca başvuru yapacak kişinin boyunun 149,5 ila 190,5 santimetre arasında, kilosunun da 43 ila 110 kg arasında olması gerekiyor.