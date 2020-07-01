Uzay yürüyüşü nedir

Astronotların bakım veya onarım için uzay aracının dışına çıktıkları göreve, uzay yürüyüşü denir.

"Spacewalk" adı verilen uzay yürüyüşleri, astronotların çeşitli görevleri gerçekleştirmek amacıyla uzay araçlarından dışarı çıkması anlamına geliyor.

İlk uzay yürüyüşü Rus Aleksey Leonov tarafından 18 Mart 1965 yılında gerçekleştirildi ve 10 dakikadan biraz daha uzun sürdü.

Aleksey Leonov’un ilk uzay yürüyüşünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Uzay yürüyüşü yapan ilk Amerikalı astronot Ed White ise 3 Haziran 1965 yılında Gemini 4 görevi sırasında uzay yürüyüşüne çıkmış ve yaklaşık 23 dakika uzayda kalmayı başarmıştı.

Uzay yürüyüşünde Dünya rekoru ise Rus kozmonot Anatoly Solovyev’e ait. 16 uzay yürüyüşü gerçekleştiren ve 82 saatten fazla uzayda zaman geçiren Solovyev, hayatının 3.5 gününü uzayda geçirmişti.

ASTRONOTLAR UZAY YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA NE YAPAR

Bilimsel araştırmalar, uzay aracının bakımı ve onarımı gibi birçok faaliyetler nedeniyle uzay yürüyüşü yapılır. Astronotlar, bulundukları uzay aracının veya şu anda faaliyette olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkarak bu bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirir.

Örneğin NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki güç kanallarındaki bataryaları değiştirebilmek için 2017 yılında bir görev başlatmıştı. Günümüzde bile devam eden bu görevde astronotlar sık sık uzay yürüyüşüne çıkıyor ve eski nikel-hidrojen pillerini daha güçlü lityum-iyon pillerle değiştiriyor.





UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK NE KADAR GÜVENLİ

Uzayda, astronotlara zarar verebilecek birçok etken bulunuyor. Bu nedenle astronotlar, olası zararlardan korunmak için uzay yürüyüşüne çıkmadan önce koruyucu kıyafetler giyiyor.

Gerekli oksijen desteği bu kıyafetler sayesinde sağlanırken, astronotların vücudunda yaşanacak herhangi bir sorun da bu sayede engellenmiş oluyor.

Uzay yürüyüşüne çıkan astronotlar, bir ucu kendilerine diğer ucu ise istasyona bağlı güvenlik halatlarından yararlanıyor. Bu sayede astronotlar, uzay boşluğuna doğru sürüklenmekten kurtuluyor.

ASTRONOTLAR UZAYDA NASIL HAREKET EDİYOR

Uzay yürüyüşüne çıkan astronotların sırtında, Simplified Aid for EVA Rescue (SAFER) kitinin olduğu bir çanta bulunuyor. Bu yapının içinde bulunan küçük jet motorlu iticiler, astronotların kontrollü bir şekilde istedikleri yöne hareket etmelerini sağlıyor.

Ayrıca, bağlantı halatında meydana gelen herhangi bir kopma nedeniyle astronotların uzayda süzülmesi, yine bu SAFER kitiyle engelleniyor ve astronotların yönünün istasyona doğru ayarlanması sağlanıyor.