Uzay yürüyüşü yapan astronotlar, Dünya'dan görüntülendi

Bir uzay fotoğrafçısı, uzay yürüyüşü yapan astronotları çalışırken görüntülemeyi başardı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar, çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere zaman zaman uzay yürüyüşü yapıyor ve istasyonun dışına çıkıyor.

NASA astronotu Raja Chari ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Matthias Maurer, bakım çalışmaları için uzayda yedi saat yürüyüş gerçekleştirdi.

DÜNYA'DAN GÖRÜNTÜLENDİ

Uzay fotoğrafçısı Sebastian Voltmer, yeryüzünde kurduğu düzenekle bu yürüyüşü fotoğraflamayı başardı.

Twitter'dan fotoğrafı paylaşan Voltmer, "Bunun hayatta birkez yaşanacak anlardan biri olduğunu hissediyorum." dedi.

Sebastian Voltmer fotoğrafı çekerken Celestron 11 inç EdgeHD teleskopu ve bir ASI290 gezegen kamerası kullandığını söyledi.



