Uzaya gitmenin maliyeti belli oldu! İşte bilet fiyatları Artık uçak bileti alır gibi 'uzay bileti' almak mümkün. Peki uzay yolculuğu için hangi şirkete ne kadar ödemeniz gerekiyor?

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Son yıllarda birçok şirketin üzerinde çalıştığı uzay turizmi, gelecekte insanların rahatlıkla uzaya seyahat etmelerini sağlayacak.

Örneğin Virgin Galactic ve Blue Origin gibi şirketler tarafından tanıtılan yüksek hızlı yörünge uçuş paketleri, insanların çok daha rahat bir şekilde Dünya atmosferine yaklaşmasını mümkün kılacak.

ABD merkezli Space Perspective isimli yeni girişim ise tek seferde 8 yolcu taşıma kapasitesine sahip Spaceship Neptune isimli sıcak hava balonu benzeri uzay gemisini geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

Peki uzaya gitmek için ne kadar ödemeniz gerekiyor? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

Şirketlerin uzay bileti fiyatları

Virgin Galactic, 90 dakika sürecek uzay yolculuğu için 450 bin dolar talep ediyor. VSS Unity uzay uçağı, yolcuları 80 kilometre irtifaya çıkaracak. İlk yolcular muhtemelen bu yaz veye gelecek yılın başlarında uzaya gidecek.

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin uzay şirketi ise biletleri 200 bin - 300 bin dolar aralığına satacak. Toplam yolculuğun 10 dakika süreceği seyahatte yolcular, 100 km yüksekliğe çıkabilecek.

Başka bir uzay şirketi Axiom Space ise biletleri dudak uçuklatan bir fiyata satacak: 55 milyon dolar. Yolcular, 8 günü Uluslararası Uzay İstasyonu’nda olmak üzere uzayda toplam 10 gün geçirecek.

Uzaya balonlarla yolcu taşımak isteyen Space Perspective, 125 bin dolara bilet satıyor. Yolcular, 20 km yükseklikten 6 saat boyunca Dünya'yı gözlemleyebilecek.