Uzaya reklam vermenin maliyeti belli oldu

Rus bilim insanları, uzaya yerleştirilebilecek olası bir reklam tabelası için gereken sistemin maliyetini açıkladı.

Rus şirketi Avant Space, reklamcılığı farklı bir boyuta taşımak için 2020 yılında ilk adımları atmış ve uzaydan reklam gösterme yeteneğine sahip uzay aracı için lazer düzeneğinin stratosfer testlerini gerçekleştirmişti.

Yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe fırlatılan lazer düzeneği, testleri başarıyla tamamlayarak uzay reklamcılığının önünü açtı.

Avant Space, lazer düzeneğine sahip uyduları uzaya göndererek bir uydu kümesi oluşturacak. Uzaktan yönetilebilir ekranlara sahip olacak uyduların her biri, kilometrelerce piksel oluşturacak ve reklam panosuna dönüşecek.

Uydulardaki lazerler, yalnızca büyük şehirlerin üzerinden geçerken açılacak ve uydular şehir sınırları içerisinde kalarak reklam gösterecek.

Rus bilim insanları uzay reklamcılığına ışık tuttu

Rusya’da bulunan Skolkovo ve Moskova Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, uzaya reklam tabelası yerleştirmek için neler yapılması gerektiğini inceledi.

Bilim insanlarına göre, uzay reklamcılığı için en az 50 adet uydunun yörüngeye yerleştirilmesi gerekiyor.

50 uydu, yörüngede belirli bir düzende hareket ederek yeryüzünden bakıldığında anlamlı gözüken simgeler ve harfleri oluşturabilecek.

Maliyeti 65 milyon dolar

Uzaya uydulardan oluşan bir tabela yerleştirmenin maliyeti ise 65 milyon dolar olarak açıklandı. Bilim insanları, bu sistemle şirketlerin reklam başına 4.6 milyon dolar kazanabileceğini söylüyor.