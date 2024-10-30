Uzayda bir ilk: Gönderilen robot süpürge çalıştırıldı

DHA

Roborock, amiral gemisi olan S8 MaxV Ultra modelinin dayanıklılığını ve performansını en zorlu koşullarda test etmek amacıyla bu modeli uzaya gönderdiğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, S8 MaxV Ultra, sıfır yerçekimi koşullarında yörünge dışına çıkarak mühendisler tarafından uzaktan kontrol edilerek kozmik görüntüler elde etti. Bu girişimin, markanın "sınırların ötesinde temizlik" felsefesini somut bir şekilde ortaya koymayı amaçladığı belirtildi.

120 BİN FEETTE ÇALIŞTIRILDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu görev için mühendisler, Roborock’un elektronik kontrol sistemlerini uçuş bilgisayarı ile entegre edecek düzenlemeler gerçekleştirdi. Bu sayede, yan fırçalar, DuoRoller fırça sistemi ve 'Hello Rocky' sesli komutu, 120.000 feet yükseklikte etkinleştirilebildi. Sonuç olarak, süpürge uzaydan geri döndüğünde tipik bir Roborock süpürgesi gibi çalışmayabilir, ancak yine de temel özelliklerini tam olarak sergileyebilir.

Görevin en etkileyici yönü ise, S8 MaxV Ultra'nın -60°C altındaki sıcaklıklara dayanabilmesiydi. Bu tür aşırı koşullar, genellikle düşük kaliteli pillerin şarj kaybetmesine veya motorların donmasına yol açabilir.

Roborock yetkilileri,

Bu zorluklara rağmen, S8 MaxV Ultra güç korumasını sürdürdü ve sorunsuz bir şekilde etkinleştirildi; temel mekanik sistemleri fabrika ayarlarında kaldı. Bu olağanüstü performans, süpürgenin ürün kalitesinin ve dayanıklılığının sınırları aştığını ve en zorlu ortamlarda bile üstün bir performans sergilediğini kanıtlıyor

şeklinde konuştu.

STRATOSFERİK BALON İLE UÇURULDU

Operasyon, süpürgenin kendisi kadar etkileyici bir şekilde gerçekleştirildi. Bu görev için, süpürge hidrojenle doldurulmuş özel bir stratosferik balona bağlandı. Balondaki gaz, havadan daha hafif olduğu için kaldırma kuvveti oluşturarak robotu uzaya taşıdı.

S8 MaxV Ultra, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulurken, pek çok akıllı özellik barındırmasıyla da dikkat çekiyor. Yuvarlak tasarımındaki FlexiArm Design Yan Fırçası, ulaşılması zor köşelere kolayca ulaşmayı sağlıyor. Ayrıca, 'Hello Rocky' Akıllı Sesli Asistanı sayesinde kullanıcılar cihazlarını eller serbest kontrol edebiliyor; bu, özellikle mobil uygulama ile uzaktayken daha sorunsuz bir deneyim sunuyor.

S8 MaxV Ultra'nın ayrıca 140°C'ye kadar sıcak suyla paspas yıkama yeteneği bulunuyor. Bu özellik, inatçı ve yağlı lekelerin etkili bir şekilde çözülmesini sağlarken, paspasların dezenfekte edilmesine de yardımcı oluyor.

Robot süpürgenin Akıllı Kir Tespit teknolojisi, sektördeki standartları yükseltiyor. Paspas yıkama esnasında, Roborock'un kir tespit sistemi, paspasların ne kadar kirli olduğunu kontrol ederek, uygun temizlik performansı için tekrar yıkanmaları gerekip gerekmediğine karar veriyor. Özellikle kirli alanlarda, zeminlerin mükemmel bir temizlik sağlaması için ek olarak silinmesi sağlanıyor.