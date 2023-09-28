Uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot Dünya'ya döndü Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronot Frank Rubio, 371 günle uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu. Rubio, Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin ile birlikte Dünya'ya iniş yaptı.

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Uluslararası Uzay İstasyonu, saatte 28 bin kilometrelik hızla Dünya'nın etrafında dolanıyor. Bilim insanları ve astronotlar, istasyonun içerisinde çeşitli deneyler ve görevler gerçekleştiriyor.

Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronot Frank Rubio, 371 günle uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olarak tarihe geçti.

Dünya'ya döndüler

Rubio, Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin ile birlikte Dünya'ya iniş yaptı.

21 Eylül 2022'de uzaya giden Rubio, uzayda 1 yıldan uzun süre kalan ilk ABD'li astronot olma ünvanını da elde etti.

Aslında Rubio ve beraberindeki 2 Rus kozmonot, 6 aylık bir misyon için Rus Soyuz kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmişti.

Ekibin Dünya'ya dönüşü, uzay araçlarında bir sızıntı meydana gelmesinin ardından 6 ay gecikmişti.

Dünya rekoru Ruslara ait

Öte yandan Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olsa da dünya rekoru 437 gün ile Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.

Polyakov, Ocak 1994-Mart 1995 döneminde 437 gün uzayda kalıp, dünya rekoru kırmıştı.