Uzayda en uzun süre kalan insan Valeri Polyakov yaşamını yitirdi

Uzayda en uzun süre kalan insan Valeri Polyakov yaşamını yitirdi

Aralıksız 437 günü uzayda geçiren kozmonot Valeri Polyakov, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Tek görevde uzayda en uzun süre kalan insan rekorunu elinde bulunduran Kozmonot Valeri Polyakov, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Polyakov, Ocak 1994 ile Mart 1995 arasında Rus Mir Uzay İstasyonu'nda aralıksız 437 günü uzayda geçirmiş ve "uzayda en uzun süre kalan insan" olmuştu.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, yaptığı açıklamada Polyakov'dan "Sovyetler Birliği'nin Kahramanı" diye söz etti.

Valeri Polyakov kimdir

27 Nisan 1942 Tula doğumlu olan Polyakov, Moskova'daki Sechenov Tıp Enstitüsü'nden mezun oldu.

1971'de Biyomedikal Problemler Enstitüsü'nde çalışmaya başlayan kozmonot, bir yıl sonra kozmonot adayı oldu.

1978 ile 1979 yılları arasında Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'nde uzay eğitim alan Polyakovi uzayda toplamda 678 gün, 16 saat 33 dakika geçirdi.