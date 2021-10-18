Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Ruslar, dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Vyzov" (Sınanma) isimli filmi çekmek için 12 gün önce uzaya gönderilen Rus ekibi dünyaya döndü.

Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çekmek için Rusya'daki Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde özel eğitim sürecinden geçen oyuncu Yuliya Peresild ile yönetmen Klim Şipenko, 5 Ekim'de kozmonot Anton Şkaplerov'un başkanlığındaki Soyuz MS-19 uzay aracıyla Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmişti.

"Vyzov" filminde, oyuncu Peresild, kalp ameliyatıyla bir kozmonotun hayatını kurtarmak için uzaya gitmek zorunda kalan cerrah rolünü oynayacak.

FİLM ÇEKİMİNİ BİTİREN EKİP BAŞARIYLA İNİŞ YAPTI

Rusya Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamaya göre, Rus oyuncu Peresild ve yönetmen Şipenko ile kozmonot Oleg Noviskyi başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracı, TSİ ile 07.35'te Kazakistan'ın Jezkazgan kentine 148 kilometre uzaklıktaki araziye başarıyla iniş yaptı.

Ekibi, ROSCOSMOS Başkanı Dmitriy Rogozin karşıladı.

UZAY YARIŞINDA ABD'Yİ GEÇTİ

Diğer taraftan film, hem sinema tarihi, hem de ABD ile Rusya arasında yıllardır süren uzay yarışı açısından oldukça önemli.

Zira, daha önce ABD uzayda çekilecek ilk film için kolları sıvamıştı.

Spacex ve NASA bir uzay filmi için Tom Cruise'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini duyurmuştu.

Ancak filmin tarihi konusunda bir açıklama yapılmamıştı.