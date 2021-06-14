Uzayda saklanan fare spermlerinden yavru üretildi

Bilim insanları, 2013 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürülen ve 2019 yılında Dünya’ya getirilen fare spermlerinden ‘uzay yavruları’ üretmeyi başardı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

Japon bilim insanları, kozmik ışınların ve uzay radyasyonunun biyolojik etkisini değerlendirmek için, 2013 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan ve 2019'da Dünya'ya getirilen dondurularak kurutulmuş fare spermlerinin üreme potansiyelini inceledi.

YAVRULAR ÜRETİLDİ

Bu inceleme kapsamında yapılan deneyde, bilim insanları uzayda yaklaşık 5 yıl saklanan spermlerden fare yavruları üretmeyi başardı.

Bilim insanları, sperm DNA'sının veya doğurganlığının uzay radyasyonundan etkilenmeden genetik açıdan normal fare yavruları elde ettiklerini açıkladı. Deneyin sonuçları, spermin uzayda 200 yıldan fazla saklanabileceğini gösterdiği ifade edildi.

Bilimsel çalışmanın amaçları arasında, uzun uzay yolculukları sonrasında uzayda veya başka gezegenlerde üremenin mümkün olup olmadığını değerlendirme olduğunu vurgulayan bilim insanları, canlı hayvan veya hücrelerin bu deney için uygun olmadığını belirtti.

Deney sonucunda yayınlanan makalede, “Uzay yavruları, yer kontrol yavrularına kıyasla herhangi bir farklılık göstermedi ve sonraki nesillerinde de herhangi bir anormallik yoktu.” ifadeleri kullanıldı.

