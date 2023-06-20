Uzayda temel yaşam proteinlerinden biri bulundu Yapılan son araştırmada, uzaydaki Perseus Moleküler Kompleksi'nde, temel yaşam proteini "triptofan amino asidi" keşfedildi.

AA

Uzayda yaşam arayışını sürdüren bilim insanları, yeni bulgularını paylaştı. Yapılan son araştırmada, uzaydaki Perseus Moleküler Kompleksi'nde, temel yaşam proteini "triptofan amino asidi" izlerine rastlandı.

İspanya merkezli "Instituto de Astrofisica de Canarias"tan (IAC) Dr. Susana Iglesias-Groth, triptofanın, kızılötesi ışınları altında tayf çizgilerini belirgin şekilde göstermesi sebebiyle araştırmada kızılötesi uzay teleskobu Spitzer'i kullandı.

20 aminoasitten biri

Araştırmanın ardından, dünyadaki temel proteinlerin oluşmasında gerekli 20 amino asitten biri olan triptofan, uzaydaki Perseus Moleküler Kompleksi'nde bulundu.

Triptofan, özellikle de Dünya'dan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve bir yıldız oluşum bölgesi olan IC348 yıldız sisteminde yüksek miktarda tespit edildi.

Triptofan ile ilişkili emisyon çizgilerinin diğer yıldız oluşum bölgelerinde de mevcut olabileceği öne sürülen araştırmada, söz konusu emisyon çizgilerinin, yıldız ve gezegenlerin oluştuğu gaz ve tozda da yaygın olduğu belirtildi.

Araştırmada, yıldızların ve gezegen sistemlerinin oluştuğu bölgelerde doğal olarak var olabileceğine işaret edilen triptofanın da içinde olduğu amino asitlerin, diğer yıldızların etrafındaki gezegen sistemlerinin erken kimyasına katkıda bulunabileceği kaydedildi.