Uzaydaki astronot Thomas Pesquet: Dünya alarm veriyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet, iklim değişikliğinin Dünya'ya verdiği hasarı uzaydan net bir şekilde gördüklerini söyledi.

SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, çektiği etkileyici fotoğraflarla zaman zaman haberlerimize konu oluyor.

Ancak ünlü astronotun bu seferki gündemi iklim değişikliği. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Pesquet, insanların doğaya verdiği ağır tahribatın, 400 km uzaklıktan bile görülebildiğini söyledi.

"YANGINLARI UZAYDAN İZLEMEK ÜZÜCÜ"

İnsanların doğaya verdiği tahribatı, bunun hava ve nehirlerde yol açtığı kirliliği net bir şekilde gördüklerini söyleyen Pesquet, geçtiğimiz aylarda dünyanın birçok bölgesinde yaşanan orman yangınlarını uzaydan izlemenin üzücü olduğunu belirtti.

Uzaydaki ilk görevini 2016 yılında gerçekleştiren Fransız astronot, Dünya'nın o zamandan bugüne çok değiştiğini ve iklim konusunda yaşanan değişimin alarm verici düzeyde olduğunu sözlerine ekledi.

Pesquet; her yıl yangınlar, şiddetli fırtınalar ve sel felaketleri sayılarında büyük artışlar yaşandığını belirtti ve “Bu gözle görülür ölçüde arttı, 4-5 yıl öncesindeki ilk katıldığım göreve kıyasla bunu çok net bir şekilde gözlemliyorum.” diye konuştu.