Uzaydaki 'soru işareti' kafaları karıştırdı! Bu görüntüdeki cisim aslında ne James Webb Uzay Teleskobu tarafından derin uzayda tespit edilen 'soru işareti' benzeri şekil, sosyal medyada gündem oldu. Peki işin aslı ne?

ensonhaber.com

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu (JWST), 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Yeni bir fotoğraf gündem oldu

James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan yeni bir fotoğraf dev bir soruya - ya da dev bir soru işaretine - yol açıyor.

Fotoğraf, Avrupa Uzay Ajansı tarafından 26 Temmuz'da yayınlandı. Bu hafta, insanlar çevrimiçi olarak görüntüde "soru işareti" (?) gibi görünen bir şey fark ettiler. Öyleyse uzayda görünen noktalama işaretinin kaynağı ne?

Orijinal görüntü, ESA'ya göre bir gaz ve toz diskinin merkezinde oluşan iki yıldızı, (Herbig-Haro 46/47) gösteriyor.

Yıldızların hemen altında “soru işareti” görülebilir. Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nün (STScI) bir temsilcisi Space.com ile yaptığı bir röportajda, nesnenin muhtemelen "etkileşim halinde olan" bir veya daha fazla gökada olduğunu söyledi.

STScI'ye göre kırmızı renk, oldukça uzak olduğunu ima ediyor. Ayrıca bilim insanları, astronomların uzayda böyle bir şekle ilk defa rastladıklarını söylüyor.

James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz günlerde bir yıllık operasyonunu kutladı. Webb, şimdiye kadar fırlatılan en büyük uzay teleskobudur ve milyarlarca yıl öncesine bakabilme yeteneği nedeniyle sık sık "zaman makinesi" olarak adlandırılır.

33 yıldır Dünya'nın yörüngesinde dönen Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak kabul edilen teleskop, evreni 1,6 milyon kilometre uzaktaki bir yerden tarıyor.